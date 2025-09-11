Damir Skomina je prošle sezone kao sudački ekspert analizirao sporne situacije nakon svakog kola HNL-a. Ove sezone ga nema u studiju, a navodni razlog je to što mu HT nije produljio suradnju
Gdje je nestao Skomina? HNL ostao bez 'oka sokolovog', evo zašto više nema Slovenca...
Analiza situacija u HNL-u nakon utakmica postala je uobičajena praksa na MAXSport televiziji. Gosti u studiju bi objašnjavali situacije koje su se događale na terenu pričali o taktici i igračima, a posebno je bilo zanimljivo "oko sokolovo" gdje su se analizirale sudačke odluke. Prošle sezone sudački ekspert u studiju bio je Damir Skomina, ali ga ove sezone nema, a nitko ne zna zašto.
Odgovora na pitanje zašto je Skomina nestao s malih ekrana nema, barem ne službenog. Ipak, kako neslužbeno doznaju Sportske novosti, Hrvatski telekom mu nije produžio suradnju. Navodno nisu bili zadovoljni njegovim radom, odnosno u HT-u nisu dobili ono što su očekivali. Skominine izjave bile su rijetka tema medijskog prostora, dok je, s druge strane, internet pun izjava Joška Jeličića te se to isplatilo HT-u. U tome, navodno, leži razlog njegovog nepojavljivanja.
Podsjetimo, Skomina je slovenski sudac velikog europskog renomea, a karijeru je završio prije četiri godine. Slovenac je sudio finale Lige prvaka 2019. godine između Liverpoola i Tottenhama te njegovo znanje nije upitno, ali nije se nametnuo u studiju te mu suradnja nije produžena.
