Gdje smo mi to došli? Atleticov dvojac primio je 'osmicu' u Kini

Yannick Carrasco i Nico Gaitan otišli su iz La Lige u Kinu, iz Atletico Madrida u Dalian i odmah se nakon prve utakmice vjerojatno zapitali: 'Što je ovo nama trebalo?'

Dobro, vjerojatno nisu imali previše izbora, ionako u zadnje vrijeme nisu dobivali previše šansi od Simeonea, ali ovaj transfer iznenadio je nogometni svijet, posebno u slučaju 24-godišnjeg Carrasca, koji je standardni reprezentativac Belgije, igrač velikog potencijala za kojeg su se interesirali brojni klubovi Liga petice.

No on je spakirao kofere, otišao u Kinu i već na startu požalio.

Igrao je od prve minute u napadu, zajedno s Gaitanom. Shanghai SIPG natrpao ih je kao kad se osmaši igraju s klincima iz četvrtih razreda. Što je najbolje, Dalian je, da bi pojačao obranu, doveo i iskusnog Portugalca Josea Fontea iz West Hama. I on je igrao od prve minute. Bolje da nije, obrana na čelu koje je on bio primila je gol već nakon 28 sekundi... A nakon toga još sedam do kraja utakmice.

Bivši Chelseajev veznjak Oscar zabio je tri komada, prvi već nakon 28 sekundi igre! Jedan je iz penala zabio i Hulk u kineskoj noćnoj mori za Atleticov dvojac.

Završilo je 8-0, a jedini dobitnik u ovoj cijeloj priči je Atletico koji je za njih dobio više od 30 milijuna eura i poslao ih u Kinu gdje sad primaju po osam komada.

A nekad su pobjeđivali Real i Barcelonu...