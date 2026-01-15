Generalka nije uspjela. Trenera Dinama uoči ključne europske utakmice muče nove brige...

Dinamo za tjedan dana protiv FCSB-a igra ključnu utakmicu za plasman u eliminacijsku fazu Europske lige, a kako mu momčad izgleda nakon priprema u Čatežu, imao je priliku Mario Kovačević testirati u prijateljskoj utakmici protiv Hartberga, četvrtoplasirane momčadi austrijskog prvenstva. Utakmica je bila zatvorena za navijače, a nakon onog što su samo predstavnici medija imali priliku vidjeti, i bolje da je bilo tako. Nisu baš ništa propustili. Umjesto da dobije povratne odgovore da je njegova momčad na pravom putu, igrači su treneru Dinama servirali nove upitnike i brige. Mnogi igrači ostali su dužni.

