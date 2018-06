Osijek živi za Hrvatsku: Na stadionu 18.000 navijača

DALIĆ

Brojne zamjene protiv Brazila nisu nam donijele pravo osvježenje u drugom poluvremenu.

- Puno zamjena razvodnilo je igru. Možda je to bilo za nijansu lošije od prvog dijela, ali nije lako ući u igru u drugom dijelu, protiv Brazila... Slažem se da zamjene nisu podigle našu igru, ali neću ih suditi po toj utakmici - kaže Dalić.

Utakmica protiv Senegala u Osijeku bit će podosta drukčija...

- Posjed i tehnika na vrhunskom su nam nivou, ali želim podići organizaciju obrane i agresiju na još veću razinu. Vidjelo se da to u dijelovima utakmice štima, sad to treba produljiti na cijelu utakmicu. To je naš primarni cilj u preostalih tjedan dana do Nigerije.

Jaki protivnici i deseci tisuća gledatelja u inozemstvu bili su izbor za prve tri ovogodišnje prijateljske utakmice.

- Da sam, primjerice, izabrao Moldaviju u Varaždinu ili San Marino u Rijeci, pa da smo im zabili 10-15 golova, onda se ne bi pričalo da imamo problem s efikasnošću. Ja sam tu da iz ove momčadi izvučem maksimum, a ne da bildam statistiku - rekao je Dalić i zaključio:

- Protiv Senegala počet ćemo onako kako bismo trebali i protiv Nigerije. No ostalo je još sedam dana, pet treninga i nikomu nisu zatvorena vrata. Nadam se kako ćemo podići samopouzdanje uoči puta u Rusiju.