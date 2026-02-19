Genk se činio kao tenk, ali 'modri' su opet pobijedili sami sebe. Neki ispadali kao ratkape

Pokisli su navijači Dinama na tribinama zbog kiše koja je lijevala kao iz kabla cijelu utakmicu, ali i zbog onoga što su vidjeli na travnjaku. Nakon sjajnog perioda i uvjerljivih predstava u HNL-u, mnogi su bili uvjereni da je momčad Marija Kovačevića zrela demonstrirati jednu takvu i u Europi. No, razočarani i pokisli navijači su napustili stadion.

Genk je slavio 3-1 u prvoj utakmici doigravanja Europske lige i došao nadomak plasmana u osminu finala. Dinamo je djelovao blijedo, nedorečeno i u većini utakmice bezopasno. Opet je greškama, kao što je to bio slučaj i u ranijim utakmicama, darivao protivnika, koji je to objeručke prihvaćao i punio mrežu Dominika Livakovića. A da nije bilo hrvatske jedinice, razlika je mogla biti još i veća.

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Uzvrat je za tjedan dana u Belgiji i jasno je da će 'modrima' trebati čudo za prolazak, ali uz ovakav stabilan i neumoljivi Genk, uz ovakvo blijedo lice Dinama, jasno je da se naš klub ne može previše nadati. U nastavku vam donosimo ocjene igrača.

Dominik Livaković (6,5) - Imao je nekoliko dobrih reakcija, spriječio još više golova u svojoj mreži, a kod onoga što je prošlo iza njega... Nije mogao apsolutno ništa. Ovaj put je obrana bila propusna kao sir. Samo zbog njega razlika nije još i veća.

Moris Valinčić (6) - Izostao je njegov napadački učinak, a svi znamo koliki mu je potencijal. Orijentirao se na obranu, ponajviše zbog Konstantinosa Karetsasa, grčkog čuda od djeteta, s kojim je imao velikih problema. Tek se vratio nakon duge ozljede, jasno je kako će mu trebati neko vrijeme da se vrati u formu s početka sezone kada je bio jedan od najboljih igrača Dinama.

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sergi Dominguez (5) - Ogroman talent i strašan potencijal, ali već dulje vrijeme jedna od slabijih karika u Dinamovoj igri. Ima sjajan pregled igre i besprijekornu tehniku za jednog stopera, ali prečesto ga povuče igra pa kompliciranim rješenjima komplicira Dinamu život. Ovaj put je bio krivac kod prvog gola, dopustio je da mu protivnik protrči iza leđa. A da ne spominjemo brojne pogreške u distribuciji lopte. Možda je i razlog kiša, sklizak teren, ali prečesto se njemu ovo događa da bismo povjerovali u takva opravdanja...

Scott McKenna (6) - Bolja polovica stoperskog dvojca. Čvrst, odlučan i beskompromisan, jedan od najkonstantnijih igrača Dinama ove sezone. Imao je nekoliko dobrih reakcija, čistio je lopte iz svog peterca, ali kod drugog gola Genka ispao kao ratkapa. Poprilično naivno na lažnjak za kojeg je cijeli Maksimir znao da će ga El Ouahdi napraviti.

Mateo Perez Vinlöf (5,5) - Utopio se u sivilo momčadi, a onda krajem utakmice pokvario ionako nimalo dobar dojam. El Ouahdi ga je, baš kao i McKennu, okrenuo na ringišpilu i poslao ga po ćevape, pa lakoćom drugi put matirao Livakovića za konačnih 3-1.

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Miha Zajc (5,5) - Nametnuo se kao jedan od lidera i motor ove momčadi, no večeras kao da ga nije bilo na terenu. Bio je nedorečen, očekivalo se puno više od njega, pogotovo da uzme loptu, vodi igru i razigrava momčad, kao i u ulascima iz drugog plana, što sjajno radi u HNL-u, no utopio se u sivilo veznog reda koji je podbacio i izgubio bitku od belgijskih veznjaka.

Josip Mišić (6) - Kapetan se nije iskazao. Kasnio je na lopti, gubio duele, griješio u distribuciji i premalo toga donio u napadačkom dijelu. Nisu mu baš pomogli niti njegovi suigrači u veznom redu, često je ostajao sam na širokom prostoru s brzonogim igračima Genka, koji su mu pravili velike probleme. Sve u svemu, svjestan je i on da može i mora puno bolje od ovoga.

Fran Topić (6,5) - Uz Hoxhu, igrač koji je ostavio možda i najbolji dojam. Ne zaboravimo da je na početku sezone bio otpisan, bio je na odlasku, no ostao je na Maksimiru. Većinu jeseni proveo je na zabetoniran na klupi, a onda mu je trener Mario Kovačević dao priliku u posljednjih nekoliko utakmica prošle godine. I nametnuo se kao rješenje na desnom krilu jer prevelikih opcija trener Dinama niti nema. Bakrar je izvan forme, umor i manjak odmora učinili su svoje, a Mateo Lisica tek se vratio na teren nakon višemjesečnog izostanka zbog mononukleoze. Imao je nekoliko opasnih prodora po desnoj strani, gdje je sjajno prošao i u 44. minuti, kada je asistirao Belji.

Luka Stojković (6) - Iskoristio je odlazak Dejana Ljubičića i ozljedu Ismaela Bennacera te spremno uskočio u prvu postavu. Dokazao se u HNL-u, ali Europa je ipak jedna viša stepenica. Očekivalo se od njega da podmetne leđa i konačna zablista pod europskim reflektorima, no bilo je to poprilično tanko. Borben i rastrčan kao i uvijek, to mu se nikada ne može zamjeriti, ali falilo je kreativnosti i općenito veći utjecaj u napadima Dinama. Prelako je ispadao u nekim situacijama, nekada mu je ta energija i najveći neprijatelj...

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Arber Hoxha (7) - Na svojoj standardnoj razini. Ušao je u utakmicu lošije, nekoliko lopti nije uspio primiti, a onda je upalio turbo pogon i bio je konstantna opasnost za obranu Genka. Iako su svaki put znali što će napraviti, nije tu bilo puno pomoći. Prolazio je po lijevoj strani kako je htio, poslao mnogobrojne ubačaje u peterac, ali njegovi suigrači, Stojković dvaput, Topić pa potom i Beljo, nisu uspjeli loptu smjestiti u mrežu. Šteta za sve one driblinge, pretrčavanja i prilike koje stvori ovaj sjajni Albanac...

Dion Drena Beljo (6,5) - Na početku indisponiran, nije mogao do lopte, a zasluge idu i igračima Genka koji su ga odsjekli od ostatka momčadi. I kada je konačno dobio loptu kakvu je čekao, s tri metra je pogodio ravno u belgijskog golmana. Na kraju je isporučio, kao i uvijek ove sezone, iskoristio je prodor Frana Topića i našao se na mjestu gdje pravi golgeter mora i biti. I, nažalost, to je bilo sve od njega na ovoj utakmici. Pokušavao je, trudio se, nekoliko puta istrčavanjima stvorio probleme golmanu Genka, ali suigrači su ga premalo koristili. Nije dobio u nastavku niti jednu korisnu loptu. Šteta jer zaista je u paklenoj formi...

Foto: Antonio Bronic

Mateo Lisica (6) (od 71. minute umjesto Topića) - Trebat će mu neko vrijeme da se vrati u formu koja ga je krasila na početku sezone. Trudio se, pokušavao, ali premalo je to bilo. Igrači s klupe ovaj put su podbacili, nisu donijeli nikakvu promjenu na terenu.

Cardoso Varela (5,5) (od 71. minute umjesto Hoxhe) - Nismo sigurni da smo ga vidjeli na terenu. Očekivalo se od njega da brzinom i energijom napravi višak na lijevoj strani i uzdrma umornu belgijsku obranu, no ništa nije donio.

Gabriel Vidović (5,5) (od 71. minute umjesto Zajca) - Ovaj put je igrao na poziciji desetke, što mu je najdraža pozicija, ali nedorečen i blijed. Kao i svi igrači s klupe.

Marko Soldo (od 79. minute umjesto Stojkovića) - Premalo igrao za ocjenu.

Mounsef Bakrar (od 79. minute umjesto Belje) - Premalo igrao za ocjenu.

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Trener Mario Kovačević (6) - U najavi utakmice rekao je da itekako zna kvalitete Genka, koji je brz i okomit, i da zna kako se suprotstaviti. No, to na terenu nismo vidjeli. Nije bio jasan plan igre, mnogi igrači bili su izvan ritma, a dojam je bio da su bojažljivo ušli u utakmicu. Kao da je nedostajalo hrabrosti i odlučnosti u igri. Počeli su igrati tek kada su primili gol, što im se događalo i ranije ove sezone. Prilike koje su imali nisu iskoristili, a kada se činilo da će zaostatak od 2-1 biti premija, El Ouahdi je zavaljao Pereza-Vinlöfa po travnjaku i donio veliku prednost Genku uoči uzvrata.