Obavijesti

Sport

Komentari 0
"DEČKO S PREČKOG"

Genk uoči Dinama omogućio navijačima fotkanje s ikonom

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Genk uoči Dinama omogućio navijačima fotkanje s ikonom
Obilazak Genkovog stadiona s Brankom Struparom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Genk priređuje spektakl! Navijači će se fotkati s Brankom Struparom, legendom kluba. U najavi ga je Genk opisao kao "trajnog simbola kluba"

Admiral

Belgijski nogometni klub Genk organizirat će u četvrtak uoči utakmice s Dinamom fotografiranje svojih navijača s bivšim hrvatskim napadačem Brankom Struparom koji je ondje od 1994. do 1999. "ostavio neizbrisiv trag".

„Svaki navijač Genka u Luminex Fanzoni imat će priliku fotografirati se sa Struparom koji je u 1990.-ima bio glavni simbol KRC Genka. Tijekom pet sezona je ostavio neizbrisiv trag u povijesti našeg kluba“, priopćila je u utorak sedmoplasirana momčad belgijskog prvenstva.

Obilazak Genkovog stadiona s Brankom Struparom
Obilazak Genkovog stadiona s Brankom Struparom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Strupar je iz zagrebačkog kluba Špansko bio došao u Genk, za koji je u 170 utakmica zabio 101 gol i upisao 17 asistencija.

„U našem plavo-bijelom dresu bio je iznimno precizan i tjedan za tjednom tresao je mrežu. On je trajni simbol našeg kluba“, napomenuo je Genk.

Fotografiranje s 56-godišnjim Struparom, koji je kasnije igrao za engleski Derby County i zagrebački Dinamo, odvijat će se od 19.30 do 20.30 sati. U 21 sat će na stadionu Cegeka Arena, kapaciteta 23.718 mjesta, istrčati nogometaši Genka i Dinama u uzvratnoj utakmici doigravanja za ulazak u osminu finala Europske lige. Dinamo je prošli tjedan izgubio na Maksimiru s 1-3. Vodeća momčad hrvatskog prvenstva prodala je svojim navijačima svih 1.150 ulaznica koje je dobila na raspolaganje.

Strupar, koji iz Zagreba samostalno dolazi u grad Genk, s tim je klubom bio osvojio njegov prvi belgijski Kup 1998. i prvi naslov prvaka 1999. godine. Tada je s 22 zabijena gola bio najbolji strijelac belgijske lige te je dobio "Belgijsku Zlatnu kopačku" za najboljeg igrača. Genk je kasnije bio prvak i 2002., 2011. i 2019., te opet pobjednik Kupa 2000., 2009., 2013. i 2021. Superkup je osvojio 2011. i 2019.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U Osijeku već znaju nasljednika Sopića? Evo tko bi ih trebao spasiti od ispadanja iz HNL-a
POZNATO IME

U Osijeku već znaju nasljednika Sopića? Evo tko bi ih trebao spasiti od ispadanja iz HNL-a

Kao mogući nasljednici dosad su se spominjali mađarski trener Jozsef Bozsik, koji već treću sezonu vodi Naftu iz Lendave, te Zoran Zekić, bivši trener Osijeka u dva mandata. No sada je isplivalo i treće ime...
FOTO Najtužnija priča s Igara: Olimpijsko srebro posvetio je tragično preminuloj djevojci...
SRCEDRAPAJUĆE

FOTO Najtužnija priča s Igara: Olimpijsko srebro posvetio je tragično preminuloj djevojci...

Olimpijski heroj Federico Tomasoni posvetio je srebrnu medalju tragično preminuloj djevojci Matildi Lorenzi. U dramatičnom foto-finišu skijaš je osigurao dvostruko talijansko slavlje. Kroz suze je priznao da je medalja ispunjenje njihovog zajedničkog sna i vječni spomenik njihovoj ljubavi
Navijač Tudorovog Tottenhama rugao se zvijezdi Arsenala zbog izgleda njegove supruge...
GNJUSNA PROVOKACIJA

Navijač Tudorovog Tottenhama rugao se zvijezdi Arsenala zbog izgleda njegove supruge...

Ružan skandal u Derbiju sjevernog Londona! Navijač Tottenhama pokazao fotografiju djevojke Arsenalovog Declana Ricea, izazvavši lavinu osuda. Strastvena veza nogometaša i Lauren Fryer postala meta napada. Navijači zgroženi, traže zabranu za neodgovornog navijača

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026