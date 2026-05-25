Gennaro Gattuso nakon debakla s Italijom preuzima velikana...

Nakon tjedana nagađanja, saga je dobila svoj epilog. Gennaro Gattuso novi je trener Lazija, a vijest je potvrdio Fabrizio Romano. Bivši izbornik Italije na klupi rimskog kluba naslijedit će Maurizija Sarrija, koji svoju karijeru nastavlja u Atalanti iz Bergama.

Odlazak Maurizija Sarrija bio je neizbježan ishod sezone obilježene tenzijama i otvorenim neslaganjem s predsjednikom Claudiom Lotitom. Sarri nije krio frustracije zbog klupske transferne politike, prodaje igrača s kojima se nije slagao te općenitog manjka podrške. Situaciju je dodatno zakomplicirao i bojkot navijača, što je narušilo atmosferu na Olimpicu.

Sarri će sporazumno raskinuti ugovor s Lazijom kako bi potpisao za Atalantu, gdje ga čeka dvogodišnji ugovor s opcijom produljenja na treću sezonu. Plaća bi mu trebala iznositi oko tri milijuna eura godišnje uz bonuse.

Predsjednik Lotito dugo je priželjkivao Gattusa na klupi, a sada mu se želja konačno ispunila. Gattuso je bio bez angažmana otkako je napustio klupu talijanske reprezentacije nakon neuspjeha u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Iako se spominjao kao kandidat za trenera Torina, do dogovora nije došlo zbog nesuglasica oko plaće njegovog stručnog stožera, a odbio je i ponudu turskog Amedspora.

Talijanski mediji podsjećaju na gotovo nevjerojatnu priču iz 2019. godine. Tada je Lotito tijekom poluvremena utakmice Lazio - Atalanta, pri vodstvu gostiju 3-0, nazvao Gattusa i ponudio mu posao tadašnjeg trenera Simonea Inzaghija. Gattuso je navodno već bio na putu za Rim, no Lazio je u drugom poluvremenu čudesno izjednačio na 3-3, nakon čega je Lotito povukao ponudu. Ovoga puta preokreta nije bilo i "Rino" preuzima momčad, a ugovor je dobio na dvije godine.