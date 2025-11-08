Strašna tragedija potresla je srpski klub. Ovom gestom odat će počast preminulom treneru

Nogometni svijet pogodila je vijest o preminulom Mladenu Žižoviću koji je tijekom utakmice Mladosti i Radničkog iz Kragujevca u Lučanima doživio srčani udar i preminuo. Kako bi odali počast tragično preminulom treneru, Radnički iz Kragujevca objavio je da će do kraja godine igrati u crnim dresovima.

"FK Radnički 1923 sve će utakmice do kraja 2025. godine igrati u crnim dresovima – u znak sjećanja na Mladena Žižovića" - objavio je klub na društvenim mrežama. Ovaj potez kluba dirnuo je navijače koji su pohvalili odluku.

Zbog njegove smrti odgođena je utakmica protiv Čukaričkog, a Radnički 15. studenog čeka gostovanje u Banja Luci protiv Borca u sklopu memorijalne utakmice posvećene preminulom Žižoviću. Plemenitu gestu napravio je i Borac, za kojeg je Žižović igrao. Klub je odlučio povući dresove s brojem 8 kojeg je on nosio dok je igrao za Borac.

Žižovićeva trenerska karijera bila je kratka, ali uspješna. Tijekom karijere vodio je Radnik iz Bijeljine, Zrinjski, Slobodu, saudijski Al-Kholood, makedonski Shkupi i Borac iz Banja Luke kojeg je doveo do povijesnog plasmana u osminu finala Konferencijske lige.