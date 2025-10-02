Fifa i Uefa našle su se pod pritiskom pojedinih nogometnih čelnika koji su tražili suspenziju izraelske reprezentacije i klubova zbog rata u Gazi. Fifa već mjesecima razmatra to pitanje, ali nije donesena nikakva odluka
Gianni Infantino: Fifa ne rješava sukobe, već nosi poruku mira
Fifa je na sastanku Vijeća u četvrtak pozvala na mir u Gazi, poručivši kako ne može riješiti geopolitičke probleme.
- Međunarodna nogometna federacija (Fifa) ne rješava sukobe, već nosi poruku mira - poručio je predsjednik krovne nogometne organizacije Gianni Infantino.
- Fifa ne može riješiti geopolitičke probleme, ali može i mora promovirati nogomet diljem svijeta koristeći njegove ujedinjujuće, obrazovne, kulturne i humanitarne vrijednosti - istaknuo je Infantino, koji se suzdržao od odgovora na sve glasnije pozive za suspenziju Izraelskog nogometnog saveza.
- Naše misli su s onima koji pate u mnogim sukobima koji danas postoje diljem svijeta, a najvažnija poruka koju nogomet trenutno može prenijeti je poruka mira i jedinstva - dodao je predsjednik Fife.
Sastanku Fife i Uefe u prisustvovali su Uefin predsjednik Aleksander Čeferin i čelnik skupine europskih nogometnih klubova, Nasser Al-Khelaifi, predsjednik Paris Saint-Germaina.
