Obavijesti

Sport

Komentari 1
NEZGODNA SITUACIJA

Gianni Infantino: Fifa ne rješava sukobe, već nosi poruku mira

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Gianni Infantino: Fifa ne rješava sukobe, već nosi poruku mira
2
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Fifa i Uefa našle su se pod pritiskom pojedinih nogometnih čelnika koji su tražili suspenziju izraelske reprezentacije i klubova zbog rata u Gazi. Fifa već mjesecima razmatra to pitanje, ali nije donesena nikakva odluka

Fifa je na sastanku Vijeća u četvrtak pozvala na mir u Gazi, poručivši kako ne može riješiti geopolitičke probleme.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Stadioni klupskog SP-a 2025. 08:24
Stadioni klupskog SP-a 2025. | Video: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

- Međunarodna nogometna federacija (Fifa) ne rješava sukobe, već nosi poruku mira - poručio je predsjednik krovne nogometne organizacije Gianni Infantino.

- Fifa ne može riješiti geopolitičke probleme, ali može i mora promovirati nogomet diljem svijeta koristeći njegove ujedinjujuće, obrazovne, kulturne i humanitarne vrijednosti - istaknuo je Infantino, koji se suzdržao od odgovora na sve glasnije pozive za suspenziju Izraelskog nogometnog saveza.

2025 Global Citizen Festival in New York
Foto: Kylie Cooper/REUTERS

- Naše misli su s onima koji pate u mnogim sukobima koji danas postoje diljem svijeta, a najvažnija poruka koju nogomet trenutno može prenijeti je poruka mira i jedinstva - dodao je predsjednik Fife.

Fifa i Uefa našle su se pod pritiskom pojedinih nogometnih čelnika koji su tražili suspenziju izraelske reprezentacije i klubova zbog rata u Gazi. Fifa već mjesecima razmatra to pitanje, ali nije donesena nikakva odluka.

Sastanku Fife i Uefe u prisustvovali su Uefin predsjednik Aleksander Čeferin i čelnik skupine europskih nogometnih klubova, Nasser Al-Khelaifi, predsjednik Paris Saint-Germaina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'
24SATA IZ BAČKE TOPOLE

24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'

Za pola litre točenog Jelena treba izdvojiti samo dva eura, a tijekom jučerašnjeg dana u gradiću od 15-ak tisuća stanovnika vidjeli smo čak 15-ak policijskih automoblia...
FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole. Samozatajna supruga postala je poduzetnica
POKRENULA BIZNIS

FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole. Samozatajna supruga postala je poduzetnica

Suzana Oršić, supruga nogometne zvijezde, pretvorila je strast prema dizajnu u uspješan biznis! Od srednjoškolske ljubavi do poduzetnice, njezina priča inspirira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025