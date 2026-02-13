Gidsel treći put zaredom najbolji rukometaš svijeta! Nagradu dobio ispred kapetana Hrvatske

Mathias Gidsel najbolji je rukometaš svijeta u 2025. godini, objavila je Međunarodna rukometna federacija (IHF). Nakon tri tjedna glasanja, Danac je odnio očekivanu pobjedu.

Sustav glasovanja za nagradu ostao je nepromijenjen u odnosu na prošlu godinu i pobjednika su odabrali zajednički navijači, izbornici reprezentacija te IHF-ova Komisija za treniranje i metode (CCM). Svaka od tri kategorije nosila je jednaku težinu u glasovima.

Gidsel je bio prvi izbor u sve tri kategorije; od izbornika je dobio 68 posto glasova, a od navijača 60,7 posto. Slavio je ispred sunarodnjaka Emila Nielsena i našeg kapetana Ivana Martinovića.

Foto: LEON KUEGELER/REUTERS

Danac je u 2025. godini odveo do četvrtog uzastopnog naslova svjetskog prvaka, a na prvenstvu je proglašen najkorisnijim igračem te je bio najbolji strijelac (74 gola) i asistent (45).

Na klupskoj je razini s Füchse Berlinom osvojio prvi naslov prvaka Njemačke, proglašen je MVP-jem Bundeslige, a s berlinskim klubom je igrao i finale Lige prvaka.

Treća mu je ovo nagrada u karijeri i postao je tek treći igrač s tri ili više nagrada. Prije njega to je pošlo za rukom Nikoli Karabatiću i Mikkelu Hansenu.

Norvežanka Henny Reistad osvojila je nagradu u ženskoj konkurenciji i to također treću godinu zaredom. U kategoriji mladih igrača su nagradu dobili Portugalac Francisco Costa i Njemica Viola Leuchter.