SJAJNI DANAC

Gidsel treći put zaredom najbolji rukometaš svijeta! Nagradu dobio ispred kapetana Hrvatske

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Gidsel treći put zaredom najbolji rukometaš svijeta! Nagradu dobio ispred kapetana Hrvatske
Foto: LEON KUEGELER/REUTERS

Treća mu je ovo nagrada u karijeri i postao je tek treći igrač s tri ili više nagrada. Prije njega to je pošlo za rukom Nikoli Karabatiću i Mikkelu Hansenu

Mathias Gidsel najbolji je rukometaš svijeta u 2025. godini, objavila je Međunarodna rukometna federacija (IHF). Nakon tri tjedna glasanja, Danac je odnio očekivanu pobjedu. 

Sustav glasovanja za nagradu ostao je nepromijenjen u odnosu na prošlu godinu i pobjednika su odabrali zajednički navijači, izbornici reprezentacija te IHF-ova Komisija za treniranje i metode (CCM). Svaka od tri kategorije nosila je jednaku težinu u glasovima. 

Gidsel je bio prvi izbor u sve tri kategorije; od izbornika je dobio 68 posto glasova, a od navijača 60,7 posto. Slavio je ispred sunarodnjaka Emila Nielsena i našeg kapetana Ivana Martinovića. 

EHF Men's Handball Champions League - Final - Fuchse Berlin v SC Magdeburg
Foto: LEON KUEGELER/REUTERS

Danac je u 2025. godini odveo do četvrtog uzastopnog naslova svjetskog prvaka, a na prvenstvu je proglašen najkorisnijim igračem te je bio najbolji strijelac (74 gola) i asistent (45). 

Na klupskoj je razini s Füchse Berlinom osvojio prvi naslov prvaka Njemačke, proglašen je MVP-jem Bundeslige, a s berlinskim klubom je igrao i finale Lige prvaka. 

Treća mu je ovo nagrada u karijeri i postao je tek treći igrač s tri ili više nagrada. Prije njega to je pošlo za rukom Nikoli Karabatiću i Mikkelu Hansenu.

Norvežanka Henny Reistad osvojila je nagradu u ženskoj konkurenciji i to također treću godinu zaredom. U kategoriji mladih igrača su nagradu dobili Portugalac Francisco Costa i Njemica Viola Leuchter. 

