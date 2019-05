Gini, Gini! Klopp ga spasio od druge lige, vratio mu je finalom

Gini Wijnaldum,

De, de, de, der, de, de,

Gini Wijnaldum,

De, de, de, der, de, de...

Orilo se u utorak na Anfieldu!

Georginio Wijnaldum! Čovjek koji Barceloni nije dopustio da se samo prošeta Anfieldom na putu do finala Lige prvaka. A zaigrao je tek na poluvremenu. I u 45 minuta si osigurao ovacije i priznanje kakvo je i zaslužio od navijača Liverpoola.

Naravno, nije on sam odveo "redse" u finale Lige prvaka, ali on je možda i najzaslužniji što ćemo ih 1. lipnja gledati u Madridu.

Jürgen Klopp je na poluvremenu povukao nevjerojatan potez, umjesto ozlijeđenog Robertsona je ubacio asa iz rukava - Georginija Wijnalduma. A Nizozemac mu je vratio s dva gola samo sedam minuta kasnije! Prvi je zabio u 54. minuti, drugi u 56.. U dvije minute je poništio sve što je Barcelona izgradila na Camp Nou, vratio utakmicu na početak.

Foto: PHIL NOBLE

Napokon je i on izbio u prvi plan.

Uvijek je bio tu, obavljao strašno važan posao, ali drugi su iskakali golovima, potezima, čišćenjima, obranama. Wijnaldum je u sjeni obavljao svoj lavovski dio posla, onaj možda i najteži, onaj koji se na prvu i ne primjećuje. On je taj koji povezuje obranu s fantastičnim napadom, bez njega sigurno ne bi bilo ni finala ni borbe za naslov prvaka Engleske jedno kolo prije kraja.

Sada je najveći junak Liverpoola, ali otkako je stigao na Anfield 2016. godine, nije mu bilo nimalo lako. Redsi su ga kupili od Newcastlea za 27,5 milijuna eura, momčadi koja je te sezone ispala iz prvenstva. U toj sezoni je zabio 11 golova u 38 prvenstvenih utakmica. Sve na domaćem terenu, a čak četiri je utrpao samo Norwichu.

Foto: PHIL NOBLE

Skepticizam se itekako osjetio, ali Jürgen Klopp je znao što radi.

- Može igrati na nekoliko pozicija, prošao je nizozemski nogometni sustav, a takvi igrači odlično taktički razumiju igru - objašnjavao je tada Nijemac, a kasnije se pokazalo da je itekako upravo. Potvrdio je to i sam Klopp nekoliko puta.

- Gigi se lako prebacuje s jedne formacije u drugu, to je za nas jako dobro.

Gini Wijnaldum. Čovjek koji je kao kapetan 2015. godine vodio PSV do naslova prvaka, izborio se odmah nakon toga za transfer u Premier ligu. Gotovo završio u drugoligaškom društvu već iduće sezone, čovjek kojeg je spasio Jürgen Klopp. A on mu je pokazao da ima potrebnu agresivnost, radnu etiku, disciplinu, posjed lopte, nogometnu inteligenciju, da itekako zna zabiti gol. Do sada je u karijeri dao 107 golova u 87 utakmica. Mane ih ima 100 u 128 utakmica, Firmino 123 u 103, pa i to valjda nešto govori! On mu je osigurao treće uzastopno europsko finale.

S Divockom Origijem je izborio finale Lige prvaka i napokon je dobio zasluge koje je ove sezone zaslužio.