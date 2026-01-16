Obavijesti

Girona dovodi golmana iz Barce, Livaković sve bliže odlasku?

Petar Božičević
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Njemački golman u Barceloni je od ljeta 2014., a stigao je u klub iz Borussije M'Gladbach za 12 milijuna eura. Branio je 423 utakmice za Katalonce, stigao i do statusa kapetana

Barcelonin golman Marc Andre ter Stegen trebao bi pojačati Gironu, prenosi Fabrizio Romano. Dogovorio je sve uvjete s klubom iz Katalonije, a taj bi se posao mogao ticati i Dominika Livakovića

Javna je tajna da Dinamo želi vratiti Livakovića u svoje redove, a Hrvat u Gironi nije branio pored Paula Gazzanige. Ter Stegen bi trebao doći na šestomjesečnu posudbu, što je znak da Livaković sigurno napušta klub. 

Njemački golman u Barceloni je od ljeta 2014., a stigao je u klub iz Borussije M'Gladbach za 12 milijuna eura. Branio je 423 utakmice za Katalonce, stigao i do statusa kapetana, ali dolazak Joana Garcije prošlog ljeta gurnuo ga je u drugi plan. 

