Glasnogovornik HNS-a rekao prevoditelju: Ja ću prevoditi!

Hrvatska danas od 20 i 45 gostuje u Cardiffu protiv Walesa, a utakmicu su na službenoj press konferenciji najavili izbornik Zlatko Dalić i Ivan Perišić koji su pričali na hrvatskom. Sama konferencija bila je nesvakidašnja jer je prevoditelj izostavljao nekoliko riječi i prevodio onako kako je on htio što je naljutilo glasnogovornika HNS-a Tomislava Packa.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prevoditelja iz Srbije angažirao je velški nogometni savez, a briljirao je i na pressici na kojoj su pričali Bale i Giggs tako što većinu njihovih riječi nije ni prevodio već je ponavljao 'Dat ćemo sve od sebe da pobjedimo'.

To se nastavilo i na konferenciji 'vatrenih' kada je prevoditelj pričao ono što god je on htio, a onda je puknuo film Tomislavu Packu.

- Ako nemate ništa protiv, ja ću prevesti ostatak press konferencije jer izostavljate vrlo bitne stvari koje je Ivan rekao - rekao mu je glasnogovornik HNS-a.

Prevoditelja to nije nešto strašno pogodilo jer je ionako izgledao nezainteresirano i za život i za odrađivanje svog posla. On svoju dnevnicu sigurno nije zaradio, ali je zato zabavio i otočane.

BBC iz Walesa objavio je to na svome Twitter računu uz opis kako je Tomislav Pacak smijenio prevoditelja tijekom konferencije.

⚽ While the Croatian player Ivan Peresic answered questions in today's press conference the translator was relieved of his duties by the Croatia FA's media officer 😬 😮#Awkward

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇭🇷 #WALCRO #EURO2020 pic.twitter.com/1O4VN94TlL