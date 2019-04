Glasovali NBA igrači: Uvjerljivo najveći ikad je Michael Jordan

Amerikanci to zovu 'The GOAT'. Greatest Of All Time... Najveći svih vremena. Zbog atraktivnosti teme priča o tome tko je najbolji košarkaš ikad doslovno se svakodnevno provlači kroz doslovno svaki mogući medij. Skuplja se gledatelje, čitatelje, slušatelje, klikove. Lovi se sponzore i najskuplje marketinške minute, 'bilda' se podatke o praćenosti i čitanosti. I to je jedina svrha jer...

Naslućivalo se još sredinom '80-ih, a svima je jasno još od početka '90-ih. Na vrhu je samo jedno ime. Michael Jeffrey Jordan. Air Jordan. His Airness... Čovjek koji nikad nije izgubio NBA finale, a u svakoj je finalnoj seriji bio MVP!

Foto: Reuters

MJ vjerojatno nije "samo" najbolji košarkaš svih vremena nego i najveći sportaš u povijesti. Postao je pojam uspjeha i klase. Ako si u nečemu najbolji onda si - 'Jordan tog posla'. Svojim je pobjedničkim mentalitetom, košarkaškim artizmom, gotovo pa nadljudskim atletskim sposobnostima i nedodirljivom karizmom prebrisao sve granice između košarkaških era.

Dokaz je i najnovija anketa napravljena među košarkašima koji danas igraju u NBA. Njih 117 glasovalo je za najboljeg igrača svih vremena. Većina se nije ni rodila kad je MJ igrao svoje najbolje utakmice, a rezultat ankete je ovakav:

Michael Jordan (73%) LeBron James (11.9%) Kobe Bryant (10.6%) Kareem Abdul-Jabbar (1.7%) Magic Johnson, Allen Iverson, Kevin Durant (1%)

85 od 117 glasova. Neki posebno "duhoviti" glasali su za Iversona i Duranta, fe-no-me-na-lne košarkaše, ali naravno... Ni blizu statusu niti u TOP 10, a kamoli nešto više.

Najtrofejniji ikad je Bill Russell, fizički najdominatniji su Wilt Chamberlain i Shaquille O'Neal, najefikasniji je Kareem Abdul-Jabbar... Milijun se top-lista može napraviti i u svakoj bi na vrhu moglo biti drugo veliko ime, ali samo je jedan najveći svih vremena.

Michael Jordan. The GOAT.