Glavina: Sport u 2025. uspješan i s najvećim investicijama dosad

Hrvatski sport u 2025. je bio uspješan, investicije u sportsku infrastrukturu, klubove i saveze bile su najveće do sada, a nastavljaju se i u 2026., u kojoj se očekuje i jače uključenje gospodarstva u sponzorstva i donacije uz nove porezne olakšice, istaknuo je u ponedjeljak ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

- U području sporta u 2025. smo napravili ključne iskorake u investicijama u sportsku infrastrukturu i pomoć klupskom sportu pa smo tako samo za sportsku infrastrukturu sufinancirali rekordnih 113 projekata sa 20 milijuna eura, što je 30 posto više nego u 2024. Ulagali smo i u kapitalne sportske objekte poput Nogometnog kampa HNS-a, koji ćemo kroz tri godine sufinancirati s ukupno 15 milijuna eura, od čega je ove godine isplaćeno pet milijuna eura i darovano državno zemljište vrijedno četiri milijuna eura - kazao je Glavina na završnoj godišnjoj konferenciji za medije u Ministarstvu turizma i sporta (MINTS).

Za 2026. najavio je nastavak državne podrške sportu s već osiguranih, dodao je, rekordnih više od 180 milijuna eura za ulaganja, od kojih će dio ići i za obnovu i izgradnju sportske infrastrukture u Splitu za Europske sveučilišne igre 2028. te za Sveučilišni sportski centar Split i Sportski centar sa smještajem u Vučevici.

Podsjetio je da su u 2025. pomogli sanaciju stadiona Poljud u Splitu nakon nevremena, uz najavu da će se s Gradom Splitom "brzo dogovoriti oko tog ili nekog novog stadiona", kao i da će Vlada sudjelovati i u obnovi odnosno gradnji stadiona u Zagrebu, Osijeku i drugdje.

Za pomoć klupskom sportu u 2025., odnosno za pet loptačkih sportova kojima se u Hrvatskoj bavi 70 posto od 250.000 registriranih sportaša, izdvojeno je sedam milijuna eura, čemu je dodao i da je u zemlji oko 8.500 sportskih klubova, dok je za 2026. najavio sufinanciranje i individualnih sportova s oko milijun i pol eura.

- U rekordnim iznosima financirane su i sve druge aktivnosti pa su tako krovna sportska udruženja - Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, Hrvatski akademski sportski savez i Hrvatski školski sportski savez - financirani s gotovo 80 milijuna eura, a veliki iskoraci ponovo su napravljeni i u podršci velikim međunarodnim sportskim natjecanjima, gdje smo sufinancirali oko 50 natjecanja u vrijednosti od 18,2 milijuna eura - naveo je Glavina, uz ocjenu da je takvo ukupno sufinanciranje "bez presedana".

Osim od države, sport se sufinancira i kroz županijske sportske zajednice (oprema i stručni kadar za djecu do 18 godina), što je u 2025. iznosilo 7,6 milijuna eura ili deset posto više nego 2024., a dodao je i da su za više od 300 programa lokalnog sporta dodijelili gotovo pet milijuna eura.

Podsjetio je i na nove porezne olakšice za gospodarstvo koje se uključuje u sponzorstva i donacije sportu, što je označio i "najznačajnijim iskorakom međuresorne suradnje", u sklopu čega se izmjenama Zakona o porezu na dobit poduzetnicima koji ulažu u sport smanjuje porezna osnovica za rashode sponzorstva, a odlukom o projektima, aktivnostima i prihvatljivim primateljima darovanja (donacija) za sportske svrhe u 2026. s dva na deset posto povećava se dio prihoda ostvarenog u prethodnom ili tekućem poreznom razdoblju koji se smatra porezno priznatim rashodima darovanja, ako je namijenjen sportu.

- Time smo u potpunosti ispunili poseban cilj u strategiji sporta, Nacionalnom programu sporta 2019.-2026., koji je bio vezan za porezne olakšice u sportu te smo odgovorili na sva dugotrajna traženja sustava sporta. Ovim paketom poreznih olakšica postali smo i jedna od rijetkih zemalja koja je napravila tako snažan zaokret i ima takav paket poreznih olakšica za sport - zaključio je ministar Glavina.