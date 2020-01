Glavu gore, vi ste naši junaci: Ostavili su srca, ali nije išlo...

Trebala je ovo biti utakmica generacije. Pobjeda za jedino zlato koje nam nedostaje. Da je netko u 20. minuti i pomislio da ovo možemo izgubiti, u najmanju ruku bismo ga mrko pogledali. Jer, do 10-7 bilo je veličenstveno, Španjolci nam nisu mogli ništa, baš ništa. Dvorana je bila na nogama, naši su letjeli terenom...

Duvnjak je razigravao, Marić zabijao, obrana je djelovala sjajno. Sve je išlo po planu. A onda je španjolski izbornik Jorge Ribera pozvao time-out. I igra je stala. Sljedećih jedanest minuta, pazite, jedanaest, nismo zabili gol, Šego i Ašanin nisu mogli ništa obraniti i to je bio početak kraja...

Jer, da biste pobijedili, golmani moraju imati barem deset obrana. Perez de Vargas imao je prvo poluvrijeme čak šest, Ašanin i Šego zajedno dvije. Svaki po jednu. Do kraja utakmice zajedno su skupili samo pet obrana.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dodate li tome da je vanjska linija potpuno zakazala, nije realno očekivati pobjedu. Jer, kapetan Domagoj Duvnjak nije mogao sam. Odigrao je herojski, sa srcem, kao od prve utakmice u Grazu, no sam je teško pobijediti Španjolsku. Premalo igrača su ga pratila da bismo osvojili zlato.

Obrana je bila dobra, nisu nam Španjolci zabijali lagane golove, prvi takav zabili su tek u šestoj minuti drugoj poluvremena. No golmani nisu mogli obraniti šuteve izvana. Nije ovo bila Šegina večer. Ni Ašaninova.

Uspjeli smo se čak i vratiti s velikog minusa, kao u Beču. Činilo se da je to sad to. No, nije bilo. Napad je bio bezidejan, nije se znalo što i kako, pa se Stepančić kod igrača više zabio u suigrača. U cijeloj toj atmosferi možda se i Lino malo pogubio. Jer, uveo je Šarca, ovaj iznudi sedmerac, Lino ga izvadi. Potom uđe Mamić, zabije nemoguće, a Lino ga pošalje na klupu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Ma što je vama!? Ovo se baca na glavu, oni igraju, mi gledamo! Ovo čekamo 10 godina, ovako se ne postaje prvak - galamio je Lino na time-outu.

I to je jedino točno. Deset smo godina čekali ovo finale, a više od pola momčadi nije odigralo onako kako se igraju finala. Španjolci jesu. Legendarni francuski golman Thierry Omeyer jednom je rekao da se finala ne igraju, finala se dobivaju. Mi smo imali premalo raspoloženih igrača da bismo ga dobili.

Bio je ovo sjajan turnir, Hrvatska je osvojila srca domaćina, i Austrijanaca i Šveđana. Naši navijači bili su najbolji na prvenstvu i nosili su Duvnjaka i društvo do finala. Možemo biti ponosni na sve što su dečki pokazali. Bio je to spoj mladosti i iskustva, a stari genijalac Lino to je napravio odlično. I zato, glavu gore, dečki, vi ste naši junaci...Ej, pa drugi ste u Europi.

Tema: Rukometni Euro 2020.