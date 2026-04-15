Graf: Hajduk je ogroman klub i veliki izazov. Infrastruktura? Bio sam svjestan gdje dolazim...

Hajduk je imenovao Roberta Grafa kao novog sportskog direktora, koji će na toj funkciji zamijeniti Gorana Vučevića. Splitski klub zaključio je potragu za nasljednikom nakon višemjesečnog procesa te je s 45-godišnjim Poljakom potpisao ugovor do 30. lipnja 2029. godine.

Graf je u Hajduk stigao nakon što je sporazumno raskinuo ugovor s drugoligašem Lodzom, gdje je u posljednje dvije godine obnašao funkciju potpredsjednika za sport. Najveće uspjehe ostvario je u Rakovu, gdje je kao sportski direktor od 2021. do 2023. bio jedan od ključnih ljudi u najuspješnijem razdoblju kluba. U tom razdoblju Rakow je osvojio naslov prvaka, kao i poljski kup i superkup.

Graf je nakon službenog predstavljanja odradio i intervju za službene stranice kluba kojeg je vodio Igor Ćurković.

- Ovo mi je treći put da sam u Splitu. Volim grad, volim osjećaj ovdje i ljude. Zaljubio sam se prvi put kada sam došao, ovo je ogroman klub i veliki izazov, ali i čast - rekao je u uvodu.

Kad je stigao poziv Hajduka, jeste li razgovarali s nekim poznanicima iz Hrvatske?

- Ne, provjerio sam situaciju i medije. Odradio sam analizu, ali se nisam savjetovao ni s kim.

Imali ste puno uspjeha u svojoj zemlji. Koji su bili faktori uspjeha?

- Vizija je ključ, potom izbor trenera kojeg sam zadržao sedam godina. To znači dugoročni proces, skauting, regrutaciju i profile koje smo kreirali. Igrali smo cijelo vrijeme isti sustav 4-3-3. Tako smo oblikovali određene profile igrača i slijedili tu ideju. Bili smo uspješni i zato što smo potpisali dobre igrače. To je timski rad, a ne posao jednog čovjeka. Vizija i cilj su ključni.

Spomenuli ste dugovječnost s trenerom koji je bio sedam godina. Kako ćete postići tu dugovječnost ovdje, na ovom temperamentnom području?

- Biti sedam godina u jednom klubu posebno je, ne samo ovdje nego bilo gdje. Očekuju se rezultati u kratkom roku i to je najveći izazov. Trebamo stabilnost, ne možemo mijenjati ljude svaka tri mjeseca.

Ove sezone Hajduk ima jako mladu momčad, prosjek godina je oko 22 godine. Kako vidite poveznicu između razvoja mladih igrača i postizanja rezultata?

- To je okruženje koje volim. S druge strane, to je najveći izazov u nogometu – pobjeđivati i uvoditi mlade igrače. Analizirao sam mlade U17 i U19 momčadi i vidio da imamo talenta u akademiji, tako da je ideja da igramo s mladim igračima dobra i sviđa mi se. Poanta je raditi to pametno; s desetoricom mladih ne može se osvojiti prvenstvo. Sviđa mi se što trener radi i što pruža priliku mladima. Oni će uvijek griješiti, ali to je normalno. Izazov je spojiti uspjeh i mlade igrače, a to će biti jedna od ključnih točaka u nastavku.

Jeste li sustav 4-3-3 uspostavili u svim mlađim kategorijama?

- Ne. Prva momčad igra 4-2-3-1 i očekujem da će tako igrati i B momčad, ali akademija ne. Oni moraju biti raznovrsni jer igrače pripremamo za seniorski nogomet. Nije sustav glavni, nego uloge.

'Moramo riješiti pitanje infrastrukture'

Koliko znate o trenutačnom rosteru Hajduka?

- Znamo puno o ekipi. Analizirao sam sve igrače, gledao sam gotovo sve utakmice ove sezone u razdoblju od šest tjedana, uz iznimku dvije ili tri utakmice. Znamo kako igramo, analizirao sam taktičke i tjelesne sposobnosti igrača. Znam što nam treba, no morat ću prvo razgovarati s trenerom i skauting službom. Želim ih gledati i uživo.

Koliko sudjelujete na treninzima?

- Trudim se biti na svakom treningu. Kao što sam rekao igračima danas, ne radim u svlačionici. Tamo nisu moja zaduženja, ja radim u uredu.

Znate da imamo ograničen budžet, ali i problema s infrastrukturom. Jeste li bili iznenađeni uvjetima ovdje?

- Nisam jer sam znao gdje dolazim, ali to jest problem. Imali smo sličnu situaciju u Rakówu, no ako želimo rasti kao klub, moramo ulagati u pomoćne terene i, naravno, u stadion. Ogroman klub kao što je Hajduk to mora riješiti i nadam se da će se to dogoditi što prije.

Kako balansirati investicije u infrastrukturu i u momčad?

- To je težak dio posla. Moramo biti pametni kako bismo mogli dovoditi igrače, prodavati ih, zarađivati i taj novac ponovno ulagati.

Prvi korak je ljetni prijelazni rok. Što možemo očekivati od vas?

- O tome neću govoriti javno. Prvo moramo interno razgovarati. Ono što bih definitivno uveo jest više strukture i procesa kako bismo sveli greške na minimum. Trebat će vremena. Dolazim u okruženje koje je već u osnovi spremno za prijelazni rok. Ljudi iz skautske službe već su napravili skraćene liste igrača. Imamo još jedan sastanak vezan uz ta imena, dakle posao je dobrim dijelom napravljen, ali sada moramo dodatno provjeriti igrače i postaviti jasnu strukturu.

Činite se kao miran i sabran čovjek. Kakvi ste kada ne radite?

- To je teško pitanje. Pokušavam biti miran, ali nisam uvijek takav, posebno tijekom utakmica. Orijentiran sam na nogomet i cijeli život sam fokusiran na to. Nisam obiteljski čovjek, ali imam velikog psa koji mi je emocionalna potpora. Volim i čitati.

Najbolja knjiga koju ste pročitali?

- Siddhartha Hermanna Hessea - zaključio je Graf.

Na pitanja novinara novi sportski direktor Hajduka odgovarat će na konferenciji za medije koja je zakazana za subotu.