Navijači poljskog kluba slave odlazak sportskog direktora u Hajduk: 'Adios! Ne vraćaj se'

Robert Graf (45) ožujku 2024. godine preuzeo je ulogu potpredsjednika za sport u LKS Lodzu koji je u trenutku njegovog odlaska već bio na ispadanju iz najvišeg ranga natjecanja te se tamo zadržao do danas. S poljskim drugoligašem dogovorio je sporazumni raskid ugovora te preuzima ulogu sportskog direktora našeg kluba, objavili su u srijedu iz Hajduka.

Prije angažmana u Lodzu, Graf je imao uspješan mandat u Rakowu, koji je pod njegovim vodstvom osvojio prvenstvo, Kup i Superkup. Ipak, Graf nije bio tako uspješan u Lodzu, kojeg je ostavio na osmom mjestu druge poljske lige. Iz Lodza su potvrdili kako će njegovu funkciju preuizeti Radoslaw Mozyrko.

- Želio bih zahvaliti svima u Lodzu na predivne dvije godine. Ovo je bilo nevjerojatno važno razdoblje u mojoj karijeri, puno izazova, organskog rada, novih iskustava, koji su često bili bolni, ali sa mnom će ostati i lijepe uspomene. Posebno se zahvaljujem navijačima, koji su mi davali neiscrpnu snagu i motivaciju. Duboko sam uvjeren kako će ova sezona završiti na lijep način za sve u Lodzu - poručio je sad već bivši sportski direktor Lodza.

S druge strane, navijači se od njega nisu oprostili lijepim riječima. Mnogi su na službenoj Facebook stranici Lodza slavili njegov odlazak, a ovo je samo dio najpopularnijih komentara na objavi: