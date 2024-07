Gledaj uživo Hajduk - Radomlje: Bijeli debitiraju u novom dresu

Hajduk od 17:30 igra prijateljsku utakmicu s klubom partnerom Kalcer Radomljem, prvim suparnikom na centralnom dijelu priprema u Sloveniji. Hajduk je u prvom dijelu priprema u Splitu odigrao dva prijateljska ogleda s bosanskohercegovačkim prvoligašima Veležom i Posušjem, u kojima su bijeli slavili 3-0, odnosno 1-0. Strijelci protiv Veleža bili su Durdov i dva puta Livaja, dok je jedini gol u subotnjem ogledu s Posušjem zabio Skoko.

U Sloveniji ih čekaju četiri utakmice. Osim Radomlja, koji je svjedočio premijeri novog Adidasova dresa, Gattusovu momčad na Bledu čekaju i ogledi s Šahtarom i Ruh Lavovom. Posljednjeg dana priprema Hajduk će se preseliti u austrijski Graz gdje će odigrati susret s Mourinhovim Fenerbahčeom. Bit će to svojevrsna generalka uoči početka sezone, i to protiv momčadi koju je posložio nekadašnji sportski direktor Hajduka Mario Branco. Bit će zanimljivo vidjeti u čijim redovima će zaigrati Edin Džeko, koji je još godinu dana ugovorom vezan za turski klub, no blizu je potpisa ugovora s Hajdukom, u čije bi se redove trebao preseliti.

Prijenos utakmice možete pratiti na kanalu MAXSport 1, platformi Hajduk Digital TV, Facebook stranici B4 Slovenia i u našem članku.

GLEDAJ UŽIVO: Hajduk - Radomlje (uskoro)

Gattuso je odlučio krenuti s postavom u kojoj je Lučić na golu, na bokovima Moufi i Diallo, na mjestu stopera Uremović i Elez, u veznom redu Pukštas, Capan, Sigur, na bokovima Šošić i Sahiti te u napadu Livaja. U konkurenciji nema aleksandra Trajkovskog koji je osjetio bol u listu na jučerašnjem treningu tako da će preskočiti današnju utakmicu.

Nakon povratka iz Austrije igrači će dobiti par slobodnih dana za odmor, a onda slijedi završna priprema za sezonu, koju Hajduk otvara 25. srpnja domaćim ogledom s Torshavnom, klubom s Farskih Otoka koji im u drugom kolu kvalifikacija stoji na putu plasmana u Konferencijsku ligu.