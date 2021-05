Prolazi kroz prve pripreme za veliko natjecanje, a uskoro će napuniti 30. Ante Budimir veliki je adut u napadu za Zlatka Dalića.

- Super je, lijepo vrijeme, dobri tereni, dobri uvjeti - javio se napadač Osasune iz Rovinja, uoči prve pripremne utakmice Hrvatske pred Euro.

"Vatreni" će u utorak u njegovoj Velikoj Gorici dočekati Armence.

- Uvijek je lijepo igrati kući, posebno u ovom aranžmanu s reprezentacijom. Prva nam je utakmica tamo i stvarno mi je čast da mogu igrati. Šteta što neće moći biti navijača.

Sjeća li se kad je zadnji put igrao tamo?

- Uh... Prošlo je dobrih osam godina. Bio sam gost s Inter Zaprešićem. Ovaj sam put domaćin. Onda sam izgubio, a neka sad bude pozitivno - nasmijao se Ante.

Kakva je atmosfera na treninzima u Rovinju?

- Neki igrači malo su se kasnije priključili, ali sad smo kompletni. Nema Lovrena ni Kove, ali tu smo manje-više svi. U dinamici smo, tu smo, treniramo grupno i vidjet ćemo kako će izbornik podijeliti minutažu.

Armenci dolaze bez najveće zvijezde Henrika Mhitarjana. Mogla bi ta utakmica poslužiti za bildanje gol-razlike ako se otvori...

- Sigurno se atmosfera diže pobjedom i golovima. Ali u toj utakmici možemo isprobati još neke stvari, zahtjeve koje šef traži. Kroz to, odgovornost kroz igru možemo dići kvalitetu, kroz to dođu i golovi. Treba ići korak po korak - rekao je Budimir.

Ima dobru sezonu u Osasuni, u koju je na zimu stigao na posudbu iz Mallorce. Zabio je 12 golova.

- Zadovoljan sam što sam sezonu završio u pozitivnom tonu, dobro se osjećam i to su sve stvari koje želim prenijeti u nacionalni dres - kaže Ante.

Prenio je atmosferu iz reprezentacije tijekom gledanja finala Lige prvaka.

- Gledali smo utakmicu zajedno. Posebno je, prvi finale u reprezentaciji. Deveta sezona zaredom da smo ga osvojili, lijepo je bilo vidjeti igrače u prostoriji koji imaju i Ligu prvaka. Luka se jučer iznenadio s Kovom, sad oba imaju po četiri. Gledaš to na televiziji, a i imaš ih pokraj sebe. Nevjerojatno, svaka čast - govorio je Budimir s divljenjem.

A tko je za koga navijao?

- Ha-ha, ne bih o tome. Imali smo neke interne stvari, bilo je veselo. Oklada? Ostat ću na ovome... Čestitali smo Kovi, jedva čekamo da se vrati i da mu zaplješćemo - dodao je.

Na ljeto se treba vratiti u Mallorcu, koja se vraća u Primeru, ali želi ostati u Osasuni. Kako vidi klupsku budućnost?

- Više nije to na meni, to je na klubovima. Odradio sam svoj dio, moja uloga je tu nebitna više. Koncentriran sam na reprezentaciju - jasan je Budimir.

Kakve su ambicije za Euro, prvo mjesto donosi možda i teži ždrijebu u osmini finala?

- Očekujemo svi da prođemo skupinu, to želimo i s te strane ne bih ulazio jesmo li prvi ili drugi. Meni je najbolje biti prvi. S jedne strane, to je nebitno, imamo Armeniju i Belgiju za dizanje igre, to je put do rezultata.

I dok iz HNS-a nisu imali vijesti o novoj lokaciji kampa, jer mali su izgledi da to ostane St. Andrews u Škotskoj zbog pravila o izolaciji, Budimir kaže da se time ne opterećuje.

- Mi smo trenutačno ovdje. Idemo za Zagreb, imamo Armeniju, a to je nešto što treba doći. Znam da smo ovdje, da imamo tu treninge i utakmice, ne u tom kampu nego u Velikoj Gorici. Za mene to ništa ne mijenja, za ljude u administraciji vjerojatno mijenja puno. Ali mene to ne zanima. Hoćemo li u London, Rovinj, St. Andrews, bit ćemo tamo gdje trebamo biti. Možda bi bilo nezgodno da smo već tamo, da moramo kupiti stvari, bilo bi stani-pani, ali zato se sve ovo rješava, da ne bude panika. Vidjet ćemo.

Najbolji napadači Eura?

- Lewandowski i Benzema su mi dragi, sigurno su creme de la creme.

Prošla je godina bila velika u njegovu životu i karijeri. Debitirao je za reprezentaciju, dobio sina Tomu, a i paralelno studira ekonomiju koju su završile godinu dana starije sestre blizanke koje su i njega nagovorile da je upiše. Kako napreduju ispiti, upitali smo ga.

- Kako je studiranje online, imao sam pristup kolokvijima, jedan ispit sam riješio i tu ćemo stati, onda je tu Euro. Uspio sam se pomaknuti - nasmijao se Budimir za kraj.