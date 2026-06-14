Glory potvrdio: Plazibat napada titulu, evo kad i protiv koga!

Najveća svjetska kickboxing promocija, Glory, nije gubila vrijeme. Odmah nakon impresivnih pobjeda na eventu Collision 9, službeno je najavila borbu za naslov prvaka teške kategorije između hrvatskog borca Antonija Plazibata i aktualnog prvaka Moryja Kromaha u prosincu.

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Promotivni plakat s jasnom porukom "Plazibat je sljedeći" objavljen je svega nekoliko sati nakon što je hrvatski kikboksač ostvario jednu od najvažnijih pobjeda u karijeri. Na spektakularnoj priredbi Collision 9 u Rotterdamu, hrvatski teškaš je tehničkim nokautom u četvrtoj rundi svladao opasnog Anisa Bouzida, čime je i službeno potvrdio status prvog izazivača.

Rotterdam: Plazibat poražen u borbi za titulu privremenog teškaškog prvaka svijeta u Gloryju | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Za Plazibata je ova pobjeda bila kruna teškog puta natrag u vrh. Nakon gotovo trogodišnje stanke zbog teške ozljede ruke, mnogi su sumnjali u njegov povratak, no on je dokazao da je njegova želja za osvajanjem naslova jača od svih prepreka. Da bi priča bila još uzbudljivija, iste je večeri i prvak Mory Kromah obranio svoj naslov. U glavnoj borbi večeri, Kromah je nokautom u trećoj rundi pobijedio Miloša Cvjetićanina, čime je postavio pozornicu za neizbježan okršaj s Plazibatom.

Vodstvo Gloryja nije čekalo ni trenutka, iskoristivši savršen zamah kako bi odmah najavilo meč koji će se održati na eventu Collision prosincu 2026. godine, jednom od najiščekivanijih događaja u kalendaru promocije.

Kromah je do naslova stigao na impresivan i munjevit način, osvojivši "Last Heavyweight Standing" turnir u veljači 2026. godine. U kratkom roku prometnuo se u jednu od najvećih zvijezda promocije zahvaljujući svom nepredvidivom i atraktivnom stilu borbe, koji uključuje i spektakularne nokautove letećim koljenom