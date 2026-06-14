Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRILIKA ZA VRH

Glory potvrdio: Plazibat napada titulu, evo kad i protiv koga!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Glory potvrdio: Plazibat napada titulu, evo kad i protiv koga!
3
Foto: ALEXIS GOUDEAU

Vodstvo Gloryja nije čekalo ni trenutka nakon što je Antonio Plazibat tehničkim nokautom u četvrtoj rundi svladao opasnog Anisa Bouzida, čime je i službeno potvrdio status prvog izazivača

Admiral

Najveća svjetska kickboxing promocija, Glory, nije gubila vrijeme. Odmah nakon impresivnih pobjeda na eventu Collision 9, službeno je najavila borbu za naslov prvaka teške kategorije između hrvatskog borca Antonija Plazibata i aktualnog prvaka Moryja Kromaha u prosincu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

USA REPORT 24SATA 'Vatrene' se gleda u poznatom restoranu, a pojesti možete i - zagrebački! VIDEO
USA REPORT 24SATA 'Vatrene' se gleda u poznatom restoranu, a pojesti možete i - zagrebački! | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Promotivni plakat s jasnom porukom "Plazibat je sljedeći" objavljen je svega nekoliko sati nakon što je hrvatski kikboksač ostvario jednu od najvažnijih pobjeda u karijeri. Na spektakularnoj priredbi Collision 9 u Rotterdamu, hrvatski teškaš je tehničkim nokautom u četvrtoj rundi svladao opasnog Anisa Bouzida, čime je i službeno potvrdio status prvog izazivača.

Rotterdam: Plazibat poražen u borbi za titulu privremenog teškaškog prvaka svijeta u Gloryju
Rotterdam: Plazibat poražen u borbi za titulu privremenog teškaškog prvaka svijeta u Gloryju | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Za Plazibata je ova pobjeda bila kruna teškog puta natrag u vrh. Nakon gotovo trogodišnje stanke zbog teške ozljede ruke, mnogi su sumnjali u njegov povratak, no on je dokazao da je njegova želja za osvajanjem naslova jača od svih prepreka. Da bi priča bila još uzbudljivija, iste je večeri i prvak Mory Kromah obranio svoj naslov. U glavnoj borbi večeri, Kromah je nokautom u trećoj rundi pobijedio Miloša Cvjetićanina, čime je postavio pozornicu za neizbježan okršaj s Plazibatom.

Vodstvo Gloryja nije čekalo ni trenutka, iskoristivši savršen zamah kako bi odmah najavilo meč koji će se održati na eventu Collision prosincu 2026. godine, jednom od najiščekivanijih događaja u kalendaru promocije.

Kromah je do naslova stigao na impresivan i munjevit način, osvojivši "Last Heavyweight Standing" turnir u veljači 2026. godine. U kratkom roku prometnuo se u jednu od najvećih zvijezda promocije zahvaljujući svom nepredvidivom i atraktivnom stilu borbe, koji uključuje i spektakularne nokautove letećim koljenom

(*uz korištenje AI-ja)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zvijezdi Brazila žena kontrolira sve: 'Samo jednom i gubiš me'
PSSST!

Zvijezdi Brazila žena kontrolira sve: 'Samo jednom i gubiš me'

Endrick (19) briljirao je na posudbi u Lyonu, a stalno stalno privlači pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora, a draga ga je sad upozorila i zbog, možemo pretpostaviti, neprimjerenog ponašanja...
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Evo tko bi mogao postati novi trener Milana, a Arbeloa ide u Fulham?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Evo tko bi mogao postati novi trener Milana, a Arbeloa ide u Fulham?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026