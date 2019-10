Gnabry zabio četiri gola pa su mu suigrači uklizali i oteli loptu

Nitko nije mogao ni sanjati ovakav rezultat. U prvih 25 minuta iskusili smo ono što smo i očekivali protiv Tottenhama, tad nas je Manuel Neuer držao u utakmici, a potom je naš drugi gol prelomio sve. U drugom smo poluvremenu igrali kako želim i povrh svega iskoristili smo baš svaku šansu!

Nema kod njega nikad euforije, ali čak je i 'Švabo' Niko Kovač bio emotivniji nego inače. Jer večer je Bayernovim navijačima bila nezaboravna, u Londonu je Bayern natrpao europskog doprvaka Tottenham sa 7-2!

Serge Gnabry zabio je četiri od tih sedam, a Kovač je posebno pohvalio njegovu - defanzivu.

- Možda sam znao zabiti četiri na utakmici nekad kao klinac, davno - rekao je junak, a onda otkrio što se događalo nakon sučeva zvižduka:

- Sačuvao sam si loptu s utakmice. Ma, netko ju je ispucao na tribine, ali dobio sam je natrag. Hvala navijaču koji mi ju je vratio.

I ne samo da je Javi Martinez ispalio loptu u 17. red tribina, nego mu je Niklas Süle u bizarnom slavlju - uklizao!?

Why did Niklas Süle do Serge Gnabry like that?! 😂😩



Who kicked his hat-trick ball into the crowd?! 😭😭 pic.twitter.com/hyeK6ditzD