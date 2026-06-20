Gnjusno napala zvijezdu Belgije jer bi išao na rođenje djeteta. Sjećate se kako to rade u Litvi?

Kad imaš priliku sudjelovati na Svjetskom prvenstvu, postoje stotine nogometaša koji bi ubili da su na tvom mjestu, a ti ćeš sve to napustiti kako bi prisustvovao rođenju svog djeteta. To je, oprostite mi, odvratan trenutak u kojem je otac potpuno beskoristan i ima ulogu statista, ispalila je voditeljica emisije L'Equipe du Choc France Pierron i zgrozila javnost.

U pitanju je obiteljska situacija belgijskog nogometnog reprezentativca Jeremyja Dokua koji bi, ako njegova momčad ostane na turniru do početka srpnja u nokaut fazi, mogao zatražiti slobodne dane kako bi bio uz suprugu prilikom rođenja djeteta. I dok neki argumentirano raspravljaju treba li ostati uz nacionalnu vrstu ili ne, voditeljica je najavu izostanka suigrača Joška Gvardiola i Matea Kovačića iz Manchester Cityja dočekala na nož i neumjesno komentirala.

Mais qui a demandé l’avis d’une journaliste sportive sur la vie privée de Jérémy Doku ??? Surtout pour tenir des propos comme cela.



La prochaine fois, n’hésite pas à t’abstenir @francepierron pic.twitter.com/QfrqFkU93X — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) June 19, 2026

- Kako to misliš da je otac beskoristan, pa tko pruža podršku na porodu - odgovorio joj je bivši boksački prvak Brahim Asloum.

- Zar primalja to ne zna raditi? Ti ćeš izgubiti 10 sati, umoriti se, doživjeti emotivni šok i ispasti iz ritma Svjetskog prvenstva. Beba će uvijek biti tamo, ali Svjetsko prvenstvo neće - dodala je Pierron.

Slična se situacija dogodila i u košarci prije devet godina. Tad je Augusto Lima, tadašnji član Žalgirisa, izostao s utakmice polufinala doigravanja litavskog prvenstva zbog rođenja djeteta. Jednom je novinaru to zasmetalo pa je na presici ispitivao njegova trenera Šarunasa Jasikevičiusa što misli o tome i je li to normalno.

- Pa ja sam mu to i dozvolio. Imate li vi djecu? Kad budete imali djecu, mladiću, tad ćete shvatiti. Zato što je to maksimum ljudskog iskustva. Dobro vam je pitanje. Mislite li da je košarka najvažnija stvar na svijetu?

- Nije, ali radi se polufinalu prvenstva - dobacio je novinar.

- Komu je bitno to polufinale - nastavio je Jasikevičius.

- Momčadi - odgovorio je novinar.

- Kojoj momčadi? Jeste li vidjeli broj navijača na tribinama? Kad budete imali prvo dijete, onda ćete shvatiti što je najvažnija stvar u životu. Onda dođite i ponovno ćemo popričati. Ništa ne može biti ljepše od rođenja djeteta, vjerujte mi. Nisu to ni titule ni bilo što drugo. Lima je trenutačno u raju i ja sam sretan zbog njega - poentirao je košarkaški trener.