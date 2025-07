'Goalkeeper Camp Cotić-Starčić' okupio mlade nade Europe

I ove je godine Ravna Gora postala središte jednog od najvećih vratarskih kampova u Europi - Goalkeeper Camp Cotić-Starčić. Kamp se održao u dva termina, od 13. do 29. lipnja i od 13. do 28. srpnja, a zbog velikog interesa organizatori su ga produžili na čak šest tjedana. Time su stigli do brojke od ukupno 59 održanih kampova.

Tijekom tih šest tjedana u kampu je sudjelovalo čak 132 mladih vratara i vratarki iz jedanaest europskih zemalja. Među njima su bili brojni mladi reprezentativci iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, kao i vratari koji već brane u prvim ligama mlađih uzrasta diljem Europe. Sudjelovali su i seniori koji već nastupaju u ozbiljnim natjecanjima. Istra je također dala značajan doprinos s četrdeset polaznika.

Aleksa Cotić izjavio je kako je nakon 30 dana rada, 192 treninga i 132 vratara koji su prošli program – izuzetno zadovoljan postignutim:

- Nakon 30 dana rada, 192 održana treninga i 132 vratara koji su prošli program možemo samo reći da smo prezadovoljni učinjenim. Da je bilo lako – nije, ali na muci se poznaju junaci. Žao nam je mnogih koje nismo mogli primiti jer su naša pravila jasna. Lista čekanja, nažalost, imala je preko 70 imena, što dovoljno govori o našem radu na terenu i izvan njega - kazao je te dodao:

- U toliko treninga, kad sve prođe bez ozljeda, moraš biti i sretan i zadovoljan. Imali smo predivno vrijeme za rad, domaćin je redovito zalijevao teren, pa smo imali savršene uvjete. Jedan radni dan u kampu počinje buđenjem prve grupe u 6:45, a već u 8 sati kreću prvi treninzi. Druga se grupa budi u 7:45, a na teren izlazi u 9:30. Nakon ručka, poslijepodnevni treninzi za prvu grupu počinju u 16 sati, dok druga počinje u 17:30. Nakon večere, vratari dobivaju svoje telefone koje mogu koristiti do 22 sata, kada odlaze na spavanje.

Aleksandar Starčić osvrnuo se na šest završenih termina i istaknuo kako kamp iz godine u godinu raste i uvodi brojne novine.

- Kao i svake godine, tako i ove rastemo na svim poljima. Uveli smo snimanje svakog treninga kako bismo u videoanalizama vratarima ukazali na dobre strane, ali još više na one na kojima moraju raditi kako bi postali kompletniji vratari. Bilo je predivno vidjeti sve te djevojke i mladiće iz različitih govornih područja kako se druže nakon napornih treninga i stvaraju prijateljstva za cijeli život. Upravo zato Goalkeeper Camp postao je ono što svi polaznici vole reći – jedna velika, odnosno najveća europska vratarska obitelj.

Tijekom cijelog kampa za sigurnost i zdravlje vratara brinule su medicinska sestra Jelena Medojević Alessio i doktorica Vesna Janko Radovan, dok je za organizaciju bila zadužena Romina Cotić, koja je logistiku podigla na izuzetno visoku razinu:

- Ovom prilikom želim se zahvaliti najprije Jeleni i Vesni koje su svoje obaveze podredile našima i ovih 30 dana bile uz naše vratare. Veseli nas činjenica da je sve prošlo u najboljem redu i da smo još jednom pokazali i dokazali da zajedno možemo odgovoriti svim izazovima - istaknula je Cotić.

Nakon kratkog predaha, kamp se seli u Postojnu, gdje će se od 7. do 10. kolovoza održati jubilarni 60. kamp. Ljetni program zatvorit će gostovanjem u Samoboru od 25. do 28. kolovoza, u sklopu obilježavanja 100. godišnjice NK Samobora. Zbog velikog interesa, kamp će se održati u dvije grupe, jutarnjoj i poslijepodnevnoj.