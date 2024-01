Gobac: Ja odlučujem tko će biti izbornik! Stranac? Može, ali ne želim nikog iz bivše Jugoslavije

Opet isto, reklo bi se. Siječanj završava, a ne zna se tko će biti izbornik Hrvatske. Goran Perkovac i dalje je taj, ali nakon 11. mjesta na Europskom prvenstvu na kojem smo teško podbacili u dvije najvažnije utakmice, protiv Mađarske i Islanda, krediti su mu se stanjili. Premda, su gotovo svi prije njega imali barem dvije prilike, pa je uvjeren da će je imati i on.

- Moguće je da ostane. No prvo moram vidjeti njegov izvještaj, razgovarati sa svim članovima stručnog stožera, ali i s nekolicinom iskusnih igrača. Moram vidjeti kompletnu sliku što se događalo na Europskom prvenstvu. A nešto se moralo dogodilo kad smo kiksali protiv Mađarske i Islanda - rekao je Zoran Gobac za Večernji list.

Perkovca je preporučio Lino Červar dok je bio koordinator muškog rukometa. U toj je funckiji sada upravo Gobac.

- Istina, ja sam taj koji će odlučiti. Neće mi biti prvi put. Za izbornika sam postavio Zdravka Zovka koji je 1994. osvojio europsku broncu i svjetsko zlato 1995. godine. Moj izbor bio je i Velimir Kljaić koji je osvojio olimpijsko zlato u Atlanti 1996. godine. Doduše, nakon europskog prvenstva u Sevilli htio sam dovesti Zvonimira Serdarušića, ali ga tadašnji klub Kiel nije pustio. Nakon debakla 2002. godine postavljen sam opet za koordinatora za muški rukomet. Dugo sam tražio rješenje i našao ga u Lini Červaru. U to vrijeme malo je tko znao za njega, svi su sumnjivo vrtjeli glavama, no on je bio moj izbor. Dalje je sve povijest. Od 2003. do 2010. godine u svom prvom mandatu bio je svjetski i olimpijski prvak, osvojio srebro na SP-u, dva srebra na EP-ima. Stalno smo igrali polufinala. Kada je odlučio otići, naslijedio ga je Slavko Goluža kao njegov pomoćni trener. Po istom principu Željko Babić kao pomoćni trener naslijedio je Golužu. Potom se na klupu vraća Lino Červar. Nakon što je otišao s funkcije izbornika, Lino je postao koordinator za muški rukomet i njegov izbor bio je prvo Hrvoje Horvat, potom i Goran Perkovac. U međuvremenu sam po treći put postao koordinator za muški rukomet i sada je na meni teška odluka. Jer, treba dobro izabrati. Kvalifikacije za OI velik su ulog i tu ne smijemo kiksati.

Je li vrijeme da šansu damo strancu?

- Zašto ne, ali tu ne dolazi u obzir nijedan trener s prostora bivše Jugoslavije. U obzir može doći samo strani trener svjetske klase - završno će Gobac.

- Kritičari? Ne pridajem tome posebnu pažnju. Uvijek se javljaju u siječnju, a poslije ih nema nigdje.