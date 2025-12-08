Godina iz snova za Riječane, Mišković: Dajte nam vremena, borit ćemo se i sada za titulu

Rijeka je održala tradicionalno druženje krajem godine koja je bila izrazito uspješna za kvarnerski klub. Osvojili su dvostruku krunu, drugi put u povijesti, a osim toga izborili su i Europu. Iako su započeli u kvalifikacijama za Ligu prvaka nakon turbulentnog ljeta, morali su se zadovoljiti Konferencijskom ligom, u kojoj trenutačno drže 24. mjesto, posljednje koje vodi dalje u nokaut-fazu.

U hali Exportdrvo okupilo se petstotinjak članova, uključujući predsjednika Damira Miškovića, upravu, igrače i stručni stožer. Bila je to večer prisjećanja velikih uspjeha koje su postigli u 2025. godini.

- Hvala našim navijačima. Bez njih ništa ne bi bilo moguće. Oni su naš dvanaesti igrač. Hvala im beskrajno, mogu obećati da ćemo davati sve od sebe i boriti se do kraja - rekao je Ante Majstorović uz veliki pljesak okupljenih.

Naravno, na nedjeljnom događaju okupljenima se obratio i Mišković.

- Osvojili smo sve što se moglo osvojiti. Nedostaje samo Superkup, ali ne možemo igrati Rijeka "1" i Rijeka "2". Ovo se ne bi dogodilo bez stručnog stožera i igrača. S nama nije Radomir Đalović, ali Đale, kada nas budeš gledao, hvala ti još jednom, hvala i svim igračima od svega srca. Nadam se da smo vas razveselili, nadam se da ćemo vas još uveseljavati. Dajte nam malo vremena, moramo raditi petogodišnji plan, ali i ove ćemo se godine boriti za vrh - kazao je Mišković.

Priredbu je vodio veliki navijač Rijeke, Robert Ferlin, koji je vodio i proslavu osvajanja HNL-a i Kupa na Korzu. Kratko se obratio i trener Victor Sanchez.

- Hvala vam puno na ovoj prilici, tebi Damire i upravi, da postanem trener Rijeke i postanem član ove velike obitelji. Istodobno, dali ste mi priliku da osjetim što znači biti građanin Rijeke. Ovo je lijep grad, grad sjajnih ljudi. Od prvog dana osjećam se kao kod kuće u Španjolskoj. Nije lako raditi vani, ali vi ste prihvatili mene, moju obitelj i moj stožer kao Riječane. Hvala vam na tome - kazao je.

Rijeci do kraja godine slijede još četiri utakmice: dvije domaćeg prvenstva i dvije europske. Prva ih čeka već u četvrtak u Konferencijskoj ligi, kada dočekuju Celje.