Sopić nakon debakla: Hoćemo svi zajedno plakati? U Gorici su me skoro otpisali žena i djeca...

Želim se ispričati navijačima Osijeka, mene je iskreno rečeno sram, riječi su Željka Sopića nakon što je Osijek doživio novi debakl u sezoni punoj takvih. Naime, u nedjelju je Istra 1961 potopila "bijelo-plave" s ogromnih 5-1 na Opus Areni.

Bio je to najveći poraz Osječana na novoj Opus Areni, koja je 2023. otvorila svoje tribine za javnost. Taj je stadion trebao biti simboil nove ere u osječkom nogometu, koji je početkom 2020-ih konkurirao za naslov pod palicom Nenada Bjelice. Navijači sada žale za bivšim trenerom, a Osijek je iz sezone u sezonu padao. Bez padobrana.

Sopić je nakon utakmice bio vrlo oštar u konferenciji za javnost.

- Želim se ispričati navijačima Osijeka, mene je iskreno rečeno sram. Ovo je sramotan poraz. Ja se samo nadam da toga nisam svjestan samo ja, nego i svi ljudi u klubu i igrači u svlačionici - rekao je Sopić, koji se nakon utakmice obratio igračima.

Vinkovci: SuperSport HNL, 15. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Rekao sam im da ovaj grad i ovi navijači zahtijevaju minimum, a to je da se pogine za ovaj dres i grb za koji igraju. Da ih može biti sram u odnosu na igrače koji su morali danas igrati nakon duže pauze. Ponovit ću, meni je uvijek zdravlje igrača ispred bodova. Da je tako bilo u prošlosti, možda bi danas bilo bolje.

Situacija je alarmantna. Osijek nakon 16 kola ima tek 12 osvojenih bodova i izjednačen je s posljednjeplasiranim Vukovarom 1991.

- Odmah prvi dan kada sam došao ovdje, rekao sam da je po mojem skromnom mišljenju Osijek u težoj situaciji nego što me svojedobno dočekala u Gorici. Najlakše bi bilo sada vaditi se na Kup utakmicu u Varaždinu. Premisa nogometa je da je kontaktni sport i vrlo je teško ako igrate bez duela. Meni je iskreno žao. Iskreno ću se ispričati Antonu Matkoviću jer dijete nakon devet mjeseci stanke mora ući u igru jer ne mogu više gledati neke stvari na terenu. Odigrao je tri utakmice u tjedan dana nakon povratka zbog ozljede prednjih križnih ligamenata i nije normalno da igra. Nije normalno ni da Mikolčić odigra 45 minuta nakon dva treninga, nije normalno da je Čolina uopće morao igrati, ali situacija je takva kakva je... Ispričavam se svim navijačima Osijeka i sve stavljam na svoja leđa. Ja nikad neću ići kontra svojih igrača, uvijek je trener kriv jer trener odabire igrače.

Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zdravstveni karton momčadi nije pozitivan.

- Imamo situaciju gdje Mersinaj mora stavljati glavu na kopačku, a u posljednjih 40 dana ja imam više treninga nego on. Ali dečko kada uđe u igru, stavit će glavu na kopačku. Ali doći će i taj dan kada će Mersinaj biti spreman, a onda će se malo drugačije igrati... Mersinaj je prvi put trenirao u četvrtak prije Vukovara i to tako što je istrčao dva kruga, a već u petak igrao. Takva je situacija. Ali, da mu sada kažem da trebamo ići pješice u Zagreb, išao bi sa mnom pješice u Zagreb.

Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nadu, ističe, ne gubi.

- Igramo iduću utakmicu protiv Gorice i što bih trebao? Hoćemo plakati svi zajedno? Izgubio sam svojedobno s Goricom kod kuće od Šibenika 3:0 pa su me tada otpisali vjerojatno i žena i djeca. Ali sam se vratio. Vratit ću se i ovdje! Znam kako je stanje i u klubu i u momčadi. Drago mi je da će nam se sada priključiti neki igrači, pa ćemo imati malo širi roster. Jer iskreno, da sam vam rekao prije Vukovara s kakvim rosterom smo trenirali. Ma bolje da šutim...

Ističe kako nisu potrebna skupa pojačanja za promjenu krvne slike.

- Ja sam vrlo jednostavan čovjek, ja vam kažem sve u lice što mislim i na kojim pozicijama nam trebaju pojačanja. Je li to moguće ili nije moguće... Uvijek je moguće! Ne treba ti novac da dovedeš pojačanja, ne treba! U Gorici sam trojicu pokupio s ulice i ostali smo u ligi - prenose Sportske novosti.