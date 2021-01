Za 28-godišnju Talijanku to je bila 11. pobjeda u karijeri do koje je stigla u vremenu 1:27.75 minuta na spustu koji je, za razliku od jučerašnjeg, vožen na punoj dužini, jer su vremenski uvjeti to dopustili.

Jedina koja je uspjela biti na manje od pola sekunde zaostatka za Goggiom bila je domaća reprezentativka Lara Gut-Behrami, prošlogodišnja dvostruka pobjednica u Crans Montani. Za 29-godišnju Švicarku to je bilo 53. postolje u karijeri, a od pobjede ju je dijelilo 27 stotinki.

Sjajan dan talijanskih skijašica upotpunile su Elene Curtoni i Laura Pirovano. Curtoni je sa zaostatkom od 60 stotinki osvojila treće mjesto i peti put u karijeri se našla na pobjedničkom postolju, a 23-godišnja Pirovano je bila četvrta (+0.82) što joj je najbolji rezultat u utrkama za Svjetski kup.

Goggia je s 480 od mogućih 500 bodova uvjerljivo vodeća u redoslijedu spustašica za Mali kristalni globus. Drugoplasirana Amerikanka Breezy Johnson ima 285 bodova. U borbi za Veliki kristalni globus sjajan je posao obavila vodeća Slovakinja Petra Vlhova koja je u subotu osvojila sedmo mjesto i sada ima 861 bod, 120 više od drugoplasirane Švicarke Michelle Gisin. Sofia Goggia se probila do trećeg mjesta sa 654 boda.

U nedjelju je u Crans Montani na rasporedu otkazani superveleslalom iz St. Moritza, a predviđeni start utrke je u 12 sati.