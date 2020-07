'Gojak? Dobar je dečko, ali za Barcu treba ipak nešto više...'

<p>Prelazak Miralema Pjanića iz Juventusa u Barcelonu 'vruća je roba' posljednjih dana nakon što se i službeno saznalo da će do tog dugo očekivanog transfera doći. Naravno, to je ranije znao skaut i bivši igrač Barcelone - <strong>Goran Vučević</strong>. Osim što je imao priliku potpisati za Barcelonu (iako ne i naigrati se), Splićanin je posljednje tri godine bio skaut Katalonaca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Miralem proslavio transfer</strong></p><p>- Pjanićevo ime nije isplivalo od jučer. Pod povećalom je bio godinama, konstantno su ga pratili Barcelonini skauti, a na kraju su jednostavno procijenili da će im Miralem biti pojačanje i donijeti ono što traže. Barcelona ima specifičan stil igre koji Pjaniću nije stran i zato sam uvjeren da će se uklopiti na pravi način. On je taj koji je u ovom trenutku najsretniji, ovo je transfer života - rekao je <strong>Goran Vučević</strong> za <a href="https://sportsport.ba/fudbal/hrvat-je-do-jucer-skautirao-za-barcelonu-pjanic-malo-je-iznenadenje-ali/367305" target="_blank">SportSport.ba.</a></p><p>Ipak, osim Pjanića, još je jedan bosanskohercegovački nogometaš spomenut u kontekstu Barcelone, a to je Dinamov Amer Gojak. Ipak, sve je ostalo samo na pričama, kaže Vučević. </p><p>- Barcelona prati sve ono što je dobro. Da biste na kraju završili u takvom klubu morate dati nešto više. Primjerice, ako pričamo o Hrvatskoj, morate biti najbolji igrač u HNL-u, najbolji u reprezentaciji... Gojak je jako interesantan igrač i o njemu mislim sve najbolje, ali mislim da je za Barcelonu potrebno malo više - iskreno je pojasnio Vučević.</p><p>I sam je potpisao za Barcelonu početkom 90-ih, ali se nije naigrao.</p><p>- Barcelona je specifična, to je klub u kojem se morate u potpunosti podrediti kolektivu i koji gaji istu igru, koju je začeo Johan Cruyff, već desetljećima. Iako nije više među nama, prisutan je sve ovo vrijeme. Imao sam sreću da potpišem za Barcelonu i da ostvarim svoj san, a još više sam sretan jer je upravo Cruyff insistirao na mom dolasku. U to vrijeme teško si mogao nešto više napraviti. Došao sam u klub koji je osvojio Ligu prvaka i u kojem su mogla igrati samo tri stranca tada, tako da se bilo teško izboriti - zaključio je.</p>