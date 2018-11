Gojak: Uz ovakve navijače sve je lakše, idemo sad do kraja...

Dinamo je velikom pobjedom nad Trnavom osigurao toliko željeno proljeće. Modri su imali sjajnu podršku svojih navijača koji su od prve do zadnje minute iz sveg glasa navijali za najdraži klub.

Kapetan Arijan Ademi bio je jako emotivan nakon pobjede nad Spartakom, a kako i neće. On je pravi senator kluba, a u Dinamu je od 2010. godine...

Čekanju je kraj, Dinamo je nakon 48 godina izborio proljeće u Europi! Pogledajte što kažu akteri povijesne pobjede "modrih" nad Spartakom iz Trnave Reporter: Josip Tolić

- Što nam je bilo u glavi? Nemam pojma što je bilo, stvarno, što se motalo po glavi, događalo... vjerovali smo, sve smo konce držali u svojim rukama. I drago mi je da smo uvjerili sve da možemo u proljeće. Vanserijski smo odigrali dosad, u zadnje dvije utakmice idemo potvrditi prvo mjesto.

- Ne mogu opisati koliko mi ovo sve znači i to sam prošao u ovih devet godina u Dinamu.

Nije se uvukao strah kad su oni zabili za 1:2. U Trnavi je bila gora situacija pa smo pokazali kakva smo momčad, da možemo svakoga okrenuti, da je bitno samo igrati svoj nogomet - dodao je te pohvalio navijače.



- Svaka čast navijačima, veliko im hvala. Svjestan sam što je Dinamo napravio. Za ovo smo živjeli, za ovo smo radili. Devet godina sam tu, znam kakvih je bilo pehova...

Koliko može ova momčad?

- Imamo dosta rezerve. Momčad je puno jaka i pokazat ćemo to u sljedećim utakmicama. Najveća moja utakmica bez obzira što nije bio zvučni protivnik jer je ipak ispisana povijest.



Mislav Oršić zabio je gol:

- Veselje je u svlačionici što smo napokon uspjeli, proslavit ćemo dobro! Cijelu smo utakmicu kontrolirali. Nakon njihova je gola bilo malo teško, ali nisu imali nikakvu drugi šansu. Nije moglo bolje, vrhunac moje karijere.

Bruno Petković ušao je i asistirao za 3:1:

- Došli smo do nečega što se nije dogodilo skoro 50 godina. Opustit ćemo se i proslaviti na pravi način, pa osigurati prvo mjesto u skupini. I ja i šest ostalih suigrača na klupi iščekivali smo da budemo oni koje će trener pozvati. Nadam se da sam dao svoj doprinos pa ću dobiti još više minuta. Lijepo je vidjeti takvu atmosferu i sad raditi da se zadrži atmosfera - zaključio je Petković.

- Ma uz ovakve navijače idemo do kraja. Ne može nas nitko zaustaviti - rekao je Amer Gojak.

Prvi gol zabio je u stilu Socratesa, petom.

- Ne znam ni sam kako sam to izveo. Lopta je išla prema meni i morao sam brzo reagirati. Ubacio sam petom i to je to.

Gojaku je to drugi gol u Europi, prvi je zabio Anderlechtu u Bruxellesu. No uoči ove utakmice pritisak je bio ogroman. Stadion je bio rasprodan tri dana unaprijed i svi su očekivali samo pobjedu. A u takvim situacijama nije lako igrati.

- Ja sam bio smiren, imao sam zaista dobar osjećaj. Znao sam da pod pritiskom dobro funkcioniramo. Ali, nije ovo naš kraj, mislim da možemo ove godine u Europi jako daleko dogurati. Do kuda? Pa, moramo prvo vidjeti ždrijeb, i o tome će puno toga ovisiti. Ali, mislim da se možemo nositi sa svima. Idemo pobijediti u preostale dvije utakmice i završiti kao prvi u skupini - rekao je Gojak.

Kako je bilo igrati u ovakvoj magli?

- Pa dolje na terenu nije bilo problema. Ne znam kako je bilo gledateljima na tribini, ali dolje na travnjaku je bilo normalno. Tri puta gore nam je bilo u Osijeku - kaže Gojak.

Dominik Livaković nije imao previše posla, a ono što je trebao obraniti je uredno obavio.

- Malo sam prerano počeo slaviti, malo smo lošije ušli u drugi dio, ali je dobro završilo. Sretan sam što sam dio ove generacije. Velika utakmica je pred nama, ali nama je svaka velika. Dobro, ova je bila malo posebna. Pritisak? Priznajem, bilo je malo pritiska - rekao je Livi pa pohvalio navijače.

- Atmosfera fenomenalna. Žao mi je što nisu možda neki na zapadu dobro vidjeli, ali proslavili smo kasnije.

Svi smo presretni, to se vidi. Hvala svima koji su došli navijati. Sad je noć za slavlje - počeo je fenomenalni Dani Olmo koji je opet pokazao o kakvoj igračini je riječ.

- Mi želimo sve dobiti, želimo to prvo mjesto. Čekaju nas još dvije utakmice i naravno, idemo dobiti. Ispisali smo povijest i cijela je momčad ponosna - zaključio je.

Dinamo za dva tjedna očekuje utakmica u Istanbulu protiv Fenerbahčea, a to će ujedno biti prilika Modrima da pobjedom osiguraju i prvo mjesto.