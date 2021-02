Samo dan nakon što je Marin Čilić propustio pet meč-lopti u dvoboju 1. kola Murray River Open u Melbourneu, 22-godišnji Splićanin Borna Gojo (ATP - 226.) u meču s Alexeijem Popyrinom (ATP - 114.) nije realizirao šest prilika za svoju prvu pobjedu na ATP turnirima te je Australac slavio sa 6-7 (8), 7-6 (2), 7-6 (7).

Dvoboj je trajao dva sata i 34 minute, a Gojo je četiri meč-lopte na servis suparnika imao u drugom setu te još dvije u odlučujućem 'tie-breaku' od kojih je posljednja bila na njegovom početnom udarcu.

U prvom setu nije bilo 'breakova' pa je odluka pala u 13. gemu, u kojem je Gojo realizirao treću set-loptu, a Popyrin je imao jednu. Hrvatski Davis Cup reprezentativac je odmah na početku drugog seta napravio prvi 'break' i poveo 2-0, ali je već u sljedećem gemu prednost izgubio. Popyrin mu se revanširao kad je s 'breakom' poveo 4-3, ali već u sljedećem gemu i on izgubio servis.

Prvu priliku za pobjedu Gojo je imao u desetom gemu drugog seta, kad je stigao do prednosti 0-40, ali je 21-godišnji Australac prvo spasio tri povezane meč-lopte, a potom i četvrtu, da bi u 'tie-breaku' od 2-2 nanizao pet poena i izborio odlučujući set.

U njemu nijedan od tenisača nije došao do prilike za oduzimanje servisa pa je odluka o pobjedi pala u 'tie-breaku'. Popyrin je poveo 4-1, a Gojo okrenuo na 6-5. Australac je na servisu spasio i petu meč-loptu, ali je gubitkom sljedećeg poena dao Goji šestu priliku, prvu na početnom udarcu Splićanina. No, hrvatski tenisač je izgubio oba poena na servisu, a Popyrin je nakon dva sata i 34 minute igre svoju prvu meč-loptu pretvorio u pobjedu.

Gojo je zabio 20 asova, imao 70 posto pogođenih prvih servisa, ali su mu u ključnim trenucima nedostajali poeni na reternu. Popyrin je meč završio sa 16 asova, boljom realizacijom prvog servisa (81 posto) od Goje (75 posto) te s više osvojenih poena na reternu (22-17).

Tako je Borna Ćorić ostao jedini hrvatski predstavnik na jednom od dva ATP turnira koji se u ovom tjednu igraju na terenima u Melbourne Parku. Kao 4. nositelj Zagrepčanin je bio slobodan u prvom kolu, a u drugom će igrati protiv boljeg iz dvoboja Srbina Viktora Troickog i Finca Emila Ruusuvuorija.

Najbolja hrvatska tenisačica Petra Martić (WTA - 18.) igrat će protiv Amerikanke Shelby Rogers (WTA - 60.) za proboj u četvrtfinale WTA 500 turnira Yara Valley Classic u Melbourneu.

Rogers je u dvoboju drugog kola svladala Šveđanku Rebeccu Peterson (WTA - 55.) sa 6-4, 5-7, 6-2 i tako izborila nastup u osmini finala.

Bit će to prvi dvoboj Petre Martić protiv 28-godišnje Amerikanke koja je na prošlogodišnjem US Openu dogurala do četvrtfinala u kojem ju je nadigrala kasnija pobjednica turnira Japanka Naomi Osaka.

