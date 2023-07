Gojo propustio veliku priliku: Ispao od 170. na svijetu...

Hrvatski Davis Cup reprezentativac Borna Gojo (ATP - 112.) poražen je u svom prvom nastupu u glavnom ždrijebu Wimbledona, a bolji od njega bio je Nijemac Maximilian Marterer (ATP - 170.) koji se u drugo kolo probio pobjedom 7-5, 6-7 (8), 6-3, 6-4 nakon dva sata i 46 minuta igre.

Splićanin je dobro ušao u meč protiv ljevorukog njemačkog kvalifikanta i prvi došao do prednosti, kad je slomio Martererov servis za vodstvo 5-3. No, kad je servirao za prvi set i došao na dva poena od osvajanja prve dionice meča (30-30), Gojo je izgubio 10 od sljedećih 11 poena, čime je Marterer nadoknadio 'break' zaostatka i došao do servisa za prvi set. Borna je imao 0-30, ali je Nijemac nizom od četiri poena došao do početne prednosti.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Rasplet drugog seta, koji je odlučen u 'tie-breaku', probudio je optimizam kod Goje i njegovih navijača, jer je hrvatski tenisač uspio spasiti dvije set-lopte (5-6, 7-8) u odlučujućem gemu te izjednačiti na 1-1 u setovima.

No, početak trećeg seta pripao je Nijemcu koji je u drugom gemu došao do 0-40, kad je kiša u All England Clubu prekinula dvoboj na 90-ak minuta. Kad su se tenisači vratili na teren, Marterer je iskoristio drugu priliku za 'break' i stečenu prednost bez poteškoća zadržao do kraja seta.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Gojo je na otvaranju četvrtog seta bio bolji, ali nije uspio materijalizirati prilike koje je imao: dvije 'break-lopte' (15-40) u drugom gemu te još jednu (30-40) u četvrtom. U sljedećem gemu Marterer je po četvrti put (4/13) u meču slomio Gojin servis. Borna je dobio zadnju priliku za rezultatski povratak u osmom gemu, ali su ga neiskorištene 'break-lopte' (1/7) odvele u poraz. Gojo je meč završio s 14 asova, ali je napravio i 11 dvostrukih pogrešaka.

Ulaskom u drugo kolo Marterer je ponovio svoj najbolji wimbledonski rezultat ostvaren prošle godine.

Branitelj naslova Novak Đoković je bez većih poteškoća prošao prvu prepreku, Argentinca Pedra Cachina, svladavši ga sa 6-3, 6-3, 7-6 (4).