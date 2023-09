Gojo se vratio iz New Yorka uoči Davis Cupa i družio se s djecom: Znam da se ne mogu odmoriti...

U zagrebačkom shopping centru Supernova održano je tenisko druženje ususret finalu skupine D Davis Cupa na kojem se okupljenim posjetiteljima i obožavateljima tenisa pridružio reprezentativac Borna Gojo (25) i izbornik Vedran Martić.

Tom prilikom posjetitelji su mogli sudjelovati u brojnim teniskim izazovima te osvojiti sportske rekvizite, ulaznice za nadolazeće finale te brojne vrijedne nagrade koje je najuspješnijima dodijelio sam Borna Gojo. Brojni obožavatelji iskoristili su ovo priliku i za fotografiranje s novom omiljenom sportskom zvijezdom.

- Zadovoljan sam kako sam odigrao na US Openu, bilo je naporno, ali znam da nemam vremena za odmor. Odmah sam se prebacio na Davis Cup i već počeo s pripremama za ono što slijedi u Splitu. Kad je reprezentacija u pitanju ne treba mi posebna motivacija. To je ono što posebno volim i to se već zna - rekao je Gojo i dodao njegov pristup ostaje isti, iako je Borna Ćorić otkazao nastup zbog ozljede.

- Činjenica da ću biti prvi reket reprezentacije ništa neće promijeniti što se tiče pritiska, za reprezentaciju idem do kraja. Nadam se da će nas navijači podržati, bio bi to odličan poticaj u mečevima koji će biti teški, od prvog do posljednjeg - izjavio je Gojo koji je nakon odustajanja Borne Ćorića glavni hrvatski adut, uz parove.

Gojo je nedavno na US Openu ostvario najbolji rezultat u karijeri, dogurao je do osmine finala gdje je poražen u tri seta od Novaka Đokovića.

Natjecanje skupine D Davis Cupa održava se u Splitu od 12. do 17. rujna, a osim hrvatske reprezentacije sudjelovat će Nizozemska, Finska i SAD. Hrvatsku reprezentaciju na čelu s Bornom Gojom čine i Ivan Dodig, Mate Pavić, Dino Prižmić i Duje Ajduković.