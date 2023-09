VIDEO Gojo ostavio Đokovića samog na mreži i nasmijao sve: Nisam mu došao skinuti gaće!

Prvi put na centralnom terenu US Opena pred 24 tisuće gledatelja, a s druge strane mreže jedan od najvećih tenisača svih vremena. Bila je to večer za pamćenje za hrvatskog tenisača Bornu Goju, noć koju je sanjao otkako se počeo baviti tenisom i konačno ju doživio nakon nevjerojatna dva tjedna u kojima dogurao do osmine finala US Opena.

Protiv čudesnog Novaka Đokovića ipak nije išlo. Srbin je slavio sa 6-2, 7-5, 6-4. Prvi put je Gojo imao priliku iskusiti tenisku razinu s kakvom se nikada nije susreo u karijeri. Trema je na početku učinila svoje. Bio je impresioniran nevjerojatnim ambijentom i protivnikom. U prvom setu puno je griješio, nije mogao ništa pogoditi, ali kada je zagrijao top u ruci, pružio je solidan otpor Đokoviću. Ipak, više od toga nije mogao, ali vjerujemo da će ovaj meč biti poguranac za veće stvari u karijeri. Prvi put je ušao u TOP 100, ali pokazao je da može više od toga.

Foto: ROBERT DEUTSCH/REUTERS

Osebujni Splićanin, koji se prije turnira obojio u plavo, uoči početka meča nasmijao je gledatelje. Dok ga je Đoković čekao na mreži da se fotografiraju, Gojo je otrčao do osnovne crte i krenuo sa zagrijavanjem, dok su ga Novak i sudac dozivali. Uz smijeh se vratio nazad do mreže i odradio protokolarni dio.

Video pogledajte OVDJE

Nakon meča su se srdačno pozdravili, a Gojo je na presici otkrio što su rekli jedan drugome.

- On je meni čestitao, a ja sam mu rekao 'osvoji ovo' - rekao je hrvatski tenisač.

Foto: ROBERT DEUTSCH/REUTERS

Trema je učinila svoje na početku meča.

- Rekao sam sebi 'O sranje, prevelik je stadion'. Malo sam pogledao okolo, pričao sam s prijateljima da mi je san igrati u New Yorku u noćnom terminu.

Foto: ROBERT DEUTSCH/REUTERS

Bez obzira što je s druge strane stajao jedan od najvećih ikada, pružio mu je solidan otpor i može biti više nego ponosan na sebe napustiti SAD i zaputiti se u rodni Split.

- Uvijek je bio neki san, što bih najrađe doživio. Da sam mogao fizički, stajao bih sedam sati tamo na glavnom terenu. Uživam u tome, rekao sam sebi da ću dati sve od sebe. Ne idem samo skinuti gaće, uzeti dva gema i ići kući. Dao sam što sam mogao.