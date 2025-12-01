Gojun: Igram zadnju sezonu, a ne sjećam se da je ikad bilo teže

Da je muka, muka je svima, ali od plakanja i glave u pod nema ništa. Zagrebu u srijedu u Arenu dolazi Eurofarm Pelister (18:45) u desetom kolu Lige prvaka. Protiv Makedonaca u prvom kolu u Bitolju sve je i krenulo ukrivo i tako traje već dva i pol mjeseca. Reklo bi se, ako neće sad protiv njih u Areni...

U Szegedu su odigrali najkompletnijih 50 minuta od Pariza i Plocka, ali za bodove se igra malo više od toga. Na sve nesreće i pehove, ozljedu Klarice, u Mađarskoj se ozlijedi Gavrić, razboli Trivković, a uoči Pelistera smrtni slučaj u obitelji zadesi trenera Nenada Šoštarića.

- U ime cijele svlačionice želio bih izraziti duboko saučešće obitelji Šoštarić i našem treneru. Ne volim kukati, ali sad kad podvučem crtu, moram priznati da nas nevjerojatni pehovi prate kroz cijelu polusezonu. Ne pamtim kad je ekipa imala toliko ozljeda i to nas prati od početka sezone. I zadnju utakmicu dođemo u Szeged pa se Trivković razboli, pa se Gavrić ozlijedi, pa se treneru dogodi ova užasna situacija. Nažalost, u teškoj smo situaciji nakon devet odigranih kola i bez ijednog boda. Vjerujte da je nama najteže. U Parizu igraš ravnopravno i imaš sedmerac za izjednačenje u zadnjoj minuti pa na kraju izgubiš. U Plocku igraš ravnopravno 55 minuta, pa na kraju izgubiš. U Bitoli igraš ravnopravno i imaš napad za bod, pa na kraju izgubiš. Prošli tjedan u Szegedu igraš ravnopravno 52 minute, pa na kraju izgubiš - podvukao je kapetan Jakov Gojun.

- Jako je teško prolaziti kroz sve to i ja u svojoj zadnjoj sezoni razmišljam i ne sjećam se je li mi ikada bilo teže. Što se Pelistera tiče smatram da nisu bolja ekipa od nas, ali oni imaju četiri boda i to treba respektirati. Vjerujem da je došlo vrijeme i da nas malo sportska sreća nagradi i ako ponovimo izdanje iz nekih gostujućih utakmica, siguran sam da ćemo se na kraju veseliti. Mislim da je ova ekipa zaslužila da na zimske praznike ode bar donekle sretna i zato se nadam i vjerujem da ćemo pobijediti u srijedu.

Ako ima dobrih stvari, a ima ih, u Szegedu se konačno ukazao Ivano Pavlović, nakon predugih 10 mjeseci izvan zbivanja. Zanimljiva dionica koju je odigrao Zagrebu će svakako biti od pomoći. Za vikend protiv Rudara debitirao je i Mateja Dodić na desnom krilu.

Konferencija za medije RK Zagreb uoči utakmice Machineseeker EHF Lige prvaka protiv Eurofarm Pelister | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Mi se nadamo da ćemo u ovoj teškoj situaciji za klub skupiti glave i u srijedu osvojiti prve bodove. Ja se osjećam dobro, pomalo čudno jer imam osjećaj kao da je tek početak sezone. Mojim suigračima je sigurno teže, jer oni su tu od početka rujna u sezoni koja je za nas bila sve samo ne lagana. Mene nije bilo 10 mjeseci, bio sam u najvećoj mjeri odvojen od ekipe i vodio sam svoje bitke. Ozljeda koju sam zadobio na Svjetskom prvenstvu je takve prirode da za potpuni oporavak treba tri do četiri mjeseca. U mom slučaju zaredale su se tri frakture i zato me na kraju nije bilo deset mjeseci. Jako težak period za mene i zato sam presretan što sam opet sa svojim dečkima i što imam priliku biti zdrav i igrati - rekao je Ivano Pavlović.

- Što se naših suparnika tiče, mogu reći da je riječ o jednoj dobroj ekipi s nekoliko jako kvalitetnih igrača koji godinama već igraju na vrhunskoj razini Lige prvaka. Oni svakako zaslužuju naš respekt i siguran sam da će i oni dati sve od sebe da nas pobjede i ostanu u igri za prolazak skupine. Rekao bih da našu polusezonu krase velike oscilacije. Odigramo odličnu utakmicu u Parizu, pa se onda 'prospemo' u Areni protiv GOG-a. Mislim da je važno da to ne ponovimo i ovoga puta. S obzirom na sve okolnosti mislim da smo odigrali jako dobro u Szegedu, ali ne smijemo sada opet posrnuti pred svojim navijačima u Zagrebu. Vrijeme je da pred našom publikom odigramo jednu pravu utakmicu i da osvojimo prve bodove. Vjerujem da ova ekipa to može.