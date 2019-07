'Gojun je napravio veliki potres i mora biti svjestan posljedica'

Uprava Hajduka je u petak izvanredno prekinula suradnju s Krešimirom Gojunom, koji je maknut s mjesta šefa Akademije 'Luka Kaliterna'.

Službeno objašnjenje kluba jest da je 'gospodin Gojun dopisom predsjedniku Uprave i Nadzornom odboru HNK Hajduk optužio svojeg nadređenog, sportskog direktora HNK Hajduk g. Sašu Bjelanovića, da je od njega tražio, između ostaloga da u svibnju uoči utakmice Hajduk II - Šibenik pomogne Šibeniku da izbori direktan ulazak u 1. HNL'.

Cijeli događaj izazvao je pravi potres u Hajduku pa su krenula prebacivanja odgovornosti.

Hajduk je reagirao

Zbog svega su se podužim priopćenjem u ponedjeljak odlučili oglasiti iz Hajduka:

"Nastavno otkazu voditelju Akademije HNK Hajduk "Luka Kaliterna", Nadzorni odbor HNK Hajduk želi pojasniti kronologiju događaja, proces prikupljanja informacija i ulogu NO u ovom slučaju.

Na sjednici NO-a koja je održana sredinom svibnja gospodin Krešimir Gojun je članovima NO-a podijelio tekst koji je sam sastavio o stanju u Klubu, s obzirom na svoje područje djelovanja. Budući da je tekst bio uručen za vrijeme trajanja sjednice, a gospodin Gojun na sjednici nije usmeno spominjao niti pokazao namjeru razgovarati o navedenom događaju, članovi NO-a su ga pročitali tek sutradan. U tom tekstu se spominje "pokušaj namještanja utakmice sa Šibenikom" bez imenovanja bilo koje osobe.

Ubrzo nakon toga, Nadzorni odbor je obaviješten od Udruge Naš Hajduk da su i oni dobili informaciju o navodnom pokušaju namještanja utakmice Hajduk II – Šibenik, ovaj put s imenima djelatnika. Na svojoj sjednici NO odlučuje razgovarati sa svim ključnim osobama u ovom slučaju, a to su Marin Brbić, Saša Bjelanović, Mario Brkljača i Krešimir Gojun. Odlučili smo da će ispred Nadzornog odbora te razgovore obaviti član NO-a Nino Martinić. Nakon iscrpnih razgovora sa svom četvoricom, gospodin Martinić je podrobno izvijestio Nadzorni odbor te je NO potom i sastavio kratki zapisnik.

Predsjednik Uprave, sportski direktor i glavni skaut su vrlo rezolutno odbili bilo kakvu pomisao na pokušaj namještanja utakmice. Izričito su tvrdili da takva ideja s njima, kao ljudima i sportskim djelatnicima, nema nikakve veze. Krešimir Gojun je ostao pri svojim stavovima o indicijama i aluzijama, ali je također konstatirao da mu nitko nikad nije rekao da utakmicu pusti niti ima bilo kakav čvrsti materijalni trag ili dokaz da je to netko doista namjeravao.

Nadzorni odbor nije policijska niti neka slična isljednička institucija. O istom razgovoru uključene strane imaju dijametralno suprotne dojmove i interpretacije. S obzirom na to da nemamo nikakav materijalni dokaz za spomenute tvrdnje, isključivo različite interpretacije, NO je tada poručio svim akterima da ima nultu toleranciju na bilo kakve ideje koje bi uključivale namještanje utakmica i da neće dopustiti niti najmanje skretanje koje bi vodilo u takvom neprihvatljivom pravcu. Kratki zapisnik u kojem stoji rečenica o provedenim razgovorima i nepostojanju bilo kakvih čvrstih dokaza potpisali su svi osim gospodina Krešimira Gojuna, a on je potom napisao e-mail u kojem ponavlja svoj stav, no u njemu opet nismo našli ni jedan čvrsti dokaz već samo indicije.

Nadzorni odbor HNK Hajduk ne smjenjuje niti postavlja bilo kojeg djelatnika osim predsjednika Uprave. Predsjednik Uprave odluke donosi samostalno, uključujući i odluku o zaštiti sportskog direktora koji je zbog težine optužbe za namještanje odlučio pokrenuti kaznenu prijavu protiv gospodina Krešimira Gojuna. Vrijednost koje NO prepoznaje kao izuzetno važne u izgradnji uspješne organizacije ili kluba kao što je HNK Hajduk jest upravo timski duh i uzajamno poštovanje svih odgovornih u Klubu te smo uvjerenja da se niti jedan pojedinac ne može postaviti iznad Kluba. Nažalost, iako je sam priznao da nema dokaza niti bilo čega što bi upućivalo na obrazac ili barem prepoznatljiv smjer razmišljanja, gospodin Gojun je svejedno ustrajao u svom stavu. NO nema namjeru ulaziti u pozadinu njegove odluke, ali on je morao biti svjestan težine optužbi i posljedica koje će one izazvati unutar radne zajednice. No, to je njegov izbor, kao što je posao predsjednika Uprave da osigura optimalne radne uvjete u Klubu u kojem će djelatnici imati povjerenje jedni u druge i međusobno surađivati za zajedničku dobrobit, te sačuvati Klub od unutarnjih razmirica i podjela.

Smatramo da je gospodin Krešimir Gojun u protekle tri godine napravio pozitivan pomak u radu Akademije HNK Hajduk "Luka Kaliterna" i NO mu se zahvaljuje za sve dobro što je njegovim trudom ugrađeno u Akademiju. Gospodin Krešimir Gojun je ostavio iza sebe standarde kvalitetnog rada koje će njegov nasljednik morati zadovoljiti, a za dobrobit HNK Hajduk i njegovih navijača poželjno je i potrebno i nadmašiti ih.

Gospodinu Krešimiru Gojunu želimo svu sreću u daljnjem radu na novim izazovima.

Nadzorni odbor HNK Hajduk"

Priopćenje Krešimira Gojuna:

"Došao sam u Hajduk raditi ono što najbolje znam u okviru projekta koji je nudio perspektivu, ne samo nogometu već i društvu u cjelini.

Shvaćao sam da će ta borba biti teška i dugotrajna, ali isto tako da je to i borba za poštene odnose ne samo unutar kluba, već i u cijeloj nogometnoj zajednici.

Došao sam jer sam želio pokazati kako se znanje, učenje i trud uz stalnu težnju izvrsnosti isplate i kako je moguće stvoriti dodatnu vrijednost samo i isključivo poštenim radom.

Držao sam se tih načela od samog dolaska u klub, postavljajući temelje strukturi u kojoj će stručnjaci raditi i odgovarati za svoj rad.

Grešaka je sigurno bilo i uvijek će ih biti, kao što ih ima u bilo kojem poslu, a posebno u razvoju i prepoznavanju mladih igrača ali sam uvjeren da smo te greške sveli na najmanju moguću mjeru, da smo radili sustavno i analitično.

Zbog toga sam ponosan na sve te ljude u Akademiji i na ono što smo zajednički postigli. Oduvijek sam nastojao da požrtvovni rad, profesionalni pristup i kompetitivnost budu naš jedini odabir i na terenu i izvan njega iako sam stoga etiketiran kao čovjek s kojim je teško raditi i koji ne priznaje autoritet.

Itekako priznajem autoritet časti, znanja i rada.

Ni u jednom teškom trenutku, a bilo ih je bezbroj, nisam zanemario svoje profesionalne dužnosti i obveze, uvijek se vodeći visoko postavljenim moralnim načelima sadržanim u Kodeksu i Statutu kluba.

Slijedeći upravo ta načela, a nakon uručenja izvanrednog otkaza, još sam ponosniji što se ni u jednom trenutku nisam ogriješio o te iste vrijednosti kao ni o Klub.

Stoga, pitanja tko je, zašto i kako, u kojem trenutku i pod kojim okolnostima odlučio o mom otkazu trebate postaviti Upravi i NO-u kluba.

Ja ću se i dalje držati tih vrijednosti i braniti ih do kraja, kao što sam učinio i podnošenjem prijave Upravi i NO, bez obzira na posljedice.

Hajduk je veliki Klub i treba imati obavezu biti dostojan svoje veličine i značaja, te nikad ne pristajati na kompromise. Želim vjerovati da sam i ja tome pridonio svojim radom, makar jednim malim dijelom.

Krešimir Gojun, voditelj Akademije"