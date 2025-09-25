Obavijesti

Sport

Komentari 0
BOGAT PROGRAM

Golden Fight spektakl stiže na splitske Gripe! Evo tko se bori

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Golden Fight spektakl stiže na splitske Gripe! Evo tko se bori
2
Foto: Golden Fight

Publiku očekuje bogat borilački program koji uključuje mečeve u MMA-u, kickboxingu, Muay Thai-u, Extreme boxingu, boksu i boksu bez rukavica (Bare Knuckle)

Deseto izdanje borilačke priredbe Golden Fight održat će se 3. listopada (petak) u velikoj dvorani Gripe u Splitu, a organizatori najavljuju dosad najjači program. Ovaj događaj, koji je tijekom prethodnih devet izdanja stekao status jedne od vodećih regionalnih borilačkih manifestacija, ponovno će okupiti borce iz Hrvatske, regije i inozemstva.

Publiku očekuje bogat borilački program koji uključuje mečeve u MMA-u, kickboxingu, Muay Thai-u, Extreme boxingu, boksu i boksu bez rukavica (Bare Knuckle). 

Poseban interes vlada za glavni meč večeri, u kojem će se domaći borac Muhamet Deskaj i slovenski borac Sašo Vorkapić, sučeliti u dvoboju koji je mjesecima u fokusu sportske javnosti. Naime, ovaj dvojac već je ukrstio rukavice u ringu u glavnoj borbi na Golden Fight 5 za pojas prvaka organizacije i tada je slavio Deskaj. Sada imaju revanš, ponovno za titulu prvaka.  

Osim glavne borbe, na programu su i revanši dugoočekivanih protivnika te nastupi mladih boraca kojima je Golden Fight odskočna daska za daljnju karijeru.

Iz organizacije ističu kako jubilarno izdanje nosi posebnu težinu:

- Golden Fight je od samih početaka imao cilj spojiti sportsku kvalitetu i vrhunsku produkciju. S ponosom možemo reći da smo u deset izdanja stvorili tradiciju i brend koji se prepoznaje u cijeloj regiji. Ovaj event bit će najveći do sada i u smislu borbi i u smislu doživljaja publike.

Foto: Golden Fight

Borci također s nestrpljenjem iščekuju ulazak u ring. Glavni akter večeri Muhamet Deskaj poručio je:

- Ovo je najvažnija borba moje karijere. Pripreme su bile teške, ali osjećam da sam na vrhuncu i jedva čekam pokazati publici što mogu.

Njegov protivnik, Sašo Vorkapić odgovara:

- Respektiram svakog protivnika, ali u ring ulazim da pobijedim. Golden Fight 10 je savršena pozornica za to i vjerujem da će publika gledati spektakl.

Ulaznice za Golden Fight 10 dostupne su putem platforme Eventim.hr, a očekuje se da će dvorana Gripe biti ispunjena do posljednjeg mjesta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dinamo - Fenerbahče 3-1: Sjajna i zaslužena pobjeda 'modrih'! Beljo i Bakrar zabili za tri boda
SLAVLJE DINAMA

Dinamo - Fenerbahče 3-1: Sjajna i zaslužena pobjeda 'modrih'! Beljo i Bakrar zabili za tri boda

Dinamo je do prednosti došao preko Belje, ali se Fener brzo vratio sjajnim golom. "Modri" su opet energično ušli u drugi dio i brzo poveli drugim golom Belje, a Bakrar je stavio točku na i pred kraj susreta
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Dinamo opet briljira u Europi: Beljo i Hoxha uništili su Turke, Fenerbahče je postao mušterija!
KOMENTAR

Dinamo opet briljira u Europi: Beljo i Hoxha uništili su Turke, Fenerbahče je postao mušterija!

DINAMO - FENERBAHČE 3-1 Mario Kovačević večeras je upisao najveću pobjedu karijere, njegova momčad je u četiri dana svladala Hajduk i Fenerbahče, pokazala kako je Boban napravio sjajan posao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025