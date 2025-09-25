Golden Fight spektakl stiže na splitske Gripe! Evo tko se bori

Deseto izdanje borilačke priredbe Golden Fight održat će se 3. listopada (petak) u velikoj dvorani Gripe u Splitu, a organizatori najavljuju dosad najjači program. Ovaj događaj, koji je tijekom prethodnih devet izdanja stekao status jedne od vodećih regionalnih borilačkih manifestacija, ponovno će okupiti borce iz Hrvatske, regije i inozemstva.

Publiku očekuje bogat borilački program koji uključuje mečeve u MMA-u, kickboxingu, Muay Thai-u, Extreme boxingu, boksu i boksu bez rukavica (Bare Knuckle).

Poseban interes vlada za glavni meč večeri, u kojem će se domaći borac Muhamet Deskaj i slovenski borac Sašo Vorkapić, sučeliti u dvoboju koji je mjesecima u fokusu sportske javnosti. Naime, ovaj dvojac već je ukrstio rukavice u ringu u glavnoj borbi na Golden Fight 5 za pojas prvaka organizacije i tada je slavio Deskaj. Sada imaju revanš, ponovno za titulu prvaka.

Osim glavne borbe, na programu su i revanši dugoočekivanih protivnika te nastupi mladih boraca kojima je Golden Fight odskočna daska za daljnju karijeru.

Iz organizacije ističu kako jubilarno izdanje nosi posebnu težinu:

- Golden Fight je od samih početaka imao cilj spojiti sportsku kvalitetu i vrhunsku produkciju. S ponosom možemo reći da smo u deset izdanja stvorili tradiciju i brend koji se prepoznaje u cijeloj regiji. Ovaj event bit će najveći do sada i u smislu borbi i u smislu doživljaja publike.

Foto: Golden Fight

Borci također s nestrpljenjem iščekuju ulazak u ring. Glavni akter večeri Muhamet Deskaj poručio je:

- Ovo je najvažnija borba moje karijere. Pripreme su bile teške, ali osjećam da sam na vrhuncu i jedva čekam pokazati publici što mogu.

Njegov protivnik, Sašo Vorkapić odgovara:

- Respektiram svakog protivnika, ali u ring ulazim da pobijedim. Golden Fight 10 je savršena pozornica za to i vjerujem da će publika gledati spektakl.

Ulaznice za Golden Fight 10 dostupne su putem platforme Eventim.hr, a očekuje se da će dvorana Gripe biti ispunjena do posljednjeg mjesta.