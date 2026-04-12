Obavijesti

Sport

Komentari 1
ABA LIGA

Golemac dobio otkaz u Dubaiju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sarajevo: AdmiralBet ABA liga: Dubai Basketball - Crvena Zvezda | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Dubai je dao otkaz hrvatskom trenera Jurici Golemcu samo dan nakon što je Anadolu Efes pobjedom 85-69 praktički zatvorio Dubaiju vrata doigravanje Eurolige

Član regionalne košarkaške ABA lige i Eurolige Dubai u nedjelju je objavio kako je raskinuo suradnju s hrvatskim stručnjakom Juricom Golemcem (48). U Dubai je stigao u ljeto 2024. godine te je lani s osvojio treće mjesto u ABA ligi. Ove sezone dva kola prije kraja ligaškog dijela natjecanja Dubai s omjerom pobjeda i poraza 19-3 drži prvo mjesto u regionalnoj ligi te bi mogao u doigravanje s prve pozicije, no u Euroligi je kolo prije kraja ligaškog dijela na 11. mjestu, prvom 'ispod crte' koje vodi u 'play-in' s omjerom 19-18, dok je 10. Barcelona na 20-17.

Sarajevo: Utakmica 35. kola Eurolige između Dubai Basketball i AS Monaco | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Po Golemca je tako koban bio 69-85 domaći poraz od Anadolu Efesa u petak u predzadnjem kolu Eurolige koji je izglede momčadi za nastavak sezone u tom natjecanju sveo na teoriju. Momčad će do daljnjega voditi Jan Šentjurc.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026