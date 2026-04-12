Golemac dobio otkaz u Dubaiju

Član regionalne košarkaške ABA lige i Eurolige Dubai u nedjelju je objavio kako je raskinuo suradnju s hrvatskim stručnjakom Juricom Golemcem (48). U Dubai je stigao u ljeto 2024. godine te je lani s osvojio treće mjesto u ABA ligi. Ove sezone dva kola prije kraja ligaškog dijela natjecanja Dubai s omjerom pobjeda i poraza 19-3 drži prvo mjesto u regionalnoj ligi te bi mogao u doigravanje s prve pozicije, no u Euroligi je kolo prije kraja ligaškog dijela na 11. mjestu, prvom 'ispod crte' koje vodi u 'play-in' s omjerom 19-18, dok je 10. Barcelona na 20-17.

Po Golemca je tako koban bio 69-85 domaći poraz od Anadolu Efesa u petak u predzadnjem kolu Eurolige koji je izglede momčadi za nastavak sezone u tom natjecanju sveo na teoriju. Momčad će do daljnjega voditi Jan Šentjurc.