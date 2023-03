Golferica Paige je zgrožena: Zbog odvratnih komentara ne mogu biti u društvu muškaraca

Paige Spiranac (29) pravi je hit u svijetu golfa i društvenih mreža. Na Instagramu ima vojsku od 3.7 milijuna pratitelja, a na profilu često objavljuje fotografije u kratkim suknjama na golf terenima.

Foto: Instagram(Christopher Swann Photography

Poznata Paige u ponedjeljak je odgovarala na pitanja obožavatelja na Instagramu, a u jednom odgovoru otkrila je da dobije 'odvratne' komentare svaki put kad objavi fotografiju sa sportašima i slavnih muškim osobama.

- Ljudi ne pričaju dovoljno o jednoj stvari vezano uz žene u muškoj industriji, bilo da se radi o golfu ili drugom sportu, a to je da svaki put kad radim s nekim muškarcem dobijem odvratne seksualne komentare ili čujem glasine - rekla je Paige, koja vuče hrvatske korijene.

Foto: Instagram

Ostaje doma kako bi izbjegla muškarce

Dodala je da ju neprimjereni komentari čak sprječavaju u odlasku na neke društvene događaje, a sve zato što dobije ružne komentare kada je u društvu muškaraca.

Foto: Paige Spiranac/Instagram

- Osjećam da me to sprječavanja u odlasku i sudjelovanju u mnogim dogajaima gdje se nalaze muškarci. To je tako nepošteno, svaki put kad se slikam s muškarcem komentari su tako odvratni. To je stvarno frustrirajuće jer ne mogu imati normalnu interakciju s ljudima. Ne želim sama pokrenuti te glasine, samo bih htjela da su ljudi normalni i da shvate da može postojati muško-ženski radni odnos bez ičega u pozadini.

Također je na Instagramu otkrila da bi voljela zaigrati golf s Tiger Woodsom ili Tom Bradyjem, ali fanovi su velika prepreka u tome.

Foto: Instagram, DPA/PIXSELL

Ipak, naučila je blokirati negativne komentare.

- Više me nije briga što ljudi misle o meni. Hoće li me [ljudi] ozbiljno shvatiti? Neće, nisu ni do sad, a koga priča ako počnu - zaključila je.

Najčitaniji članci