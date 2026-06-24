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UOČI KATRA

Legenda BiH: Sve ovisi o nama! A jednu stvar Fifa mora riješiti...

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Legenda BiH: Sve ovisi o nama! A jednu stvar Fifa mora riješiti...
Sarajevo: Svečanog otvaranja 14. međunarodni sportskog simpozija "Simposar Sarajevo 2025" | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Elvir Bolić je u svojoj karijeri branio boje Čelika iz Zenice, Crvene Zvezde, turskih klubova Galatasaryja, Fenerbahcea, Istanbulspora, Malatyaspora i Gençlerbirliğija, a zabijao je i za španjolski Rayo Vallecano

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Bosna i Hercegovina u 21 sat igra treću utakmicu grupne faze protiv Katra. Eventualnom pobjedom 'zmajevi' će si otvoriti vrata nokaut faze.  Susret je za Dnevni avaz najavio legendarni Elvir Bolić koji je za BiH nastupio 51 put i pritom postigao 22 gola. BiH je u grupnoj fazi odigrala 1-1 s Kanadom i izgubila 4-1 od Švicarske. 

- Dobro smo odigrali dvije utakmice, ali su bile dosta različite. Protivnici su bili različiti. Mislim da je u drugoj utakmici rezultat bio malo previsok. Prvih pola sata protiv Švicarske izgledalo je relativno dobro i vjerujem u našu pobjedu protiv Katra. Sve će ovisiti o našoj kvaliteti i samopouzdanju - naglasio je Bolić za Dnevni avaz.

Sarajevo: Svečanog otvaranja 14. međunarodni sportskog simpozija "Simposar Sarajevo 2025"
Sarajevo: Svečanog otvaranja 14. međunarodni sportskog simpozija "Simposar Sarajevo 2025" | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

On je u svojoj karijeri branio boje Čelika iz Zenice, Crvene Zvezde, turskih klubova Galatasaryja, Fenerbahcea, Istanbulspora, Malatyaspora i Gençlerbirliğija, a zabijao je i za španjolski Rayo Vallecano. Karijeru je završio u Rijeci. 

Osvrnuo se i na prekide u sredini poluvremenu. Ističe da je bilo situacija kada ekipa uhvati dobar ritam i tempo i onda se prekine utakmica zbog osvježenja.  

- Uspostavite tempo i onda te tri minute prekida jednostavno poremete sve. Razumijem da je vrućina i da postoje određeni razlozi, ali ipak je ovo Svjetsko prvenstvo. Mislim da te prekide treba bolje riješiti jer utječu i na igrače i na gledatelje. Kada izgubiš ritam, teško se vratiti - zaključuje Bolić. 

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