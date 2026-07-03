Golgeter 'furije': 'Hrvatska ili Portugal? Nije nam važno!'

Mikel Oyarzabal prvi je španjolski igrač koji je zabio gol u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva još od Andrésa Inieste u finalu 2010. godine.

Španjolska je u međuvremenu osvojila Euro, izbacila brojne vrhunske generacije i godinama bila sinonim za tehničku dominaciju, ali punih 16 godina nije imala strijelca u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva. Sad se ukazao Oyarzabal koji u 3-0 pobjedi protiv Austrije nije ostao na samo jednog golu.

Foto: KIRBY LEE

- Sretan sam što sam pomogao momčadi proći u sljedeću rundu. Sada se treba odmoriti, jer Austrija je igrala fizički nogomet. Nije važno tko će nam biti sljedeći protivnik, imam prijatelje i u reprezentaciji Hrvatske i Portugala - istaknuo je Oyarzabal, napadač Real Sociedada.

Sretan nakon slavlja bio je i španjolski izbornik Luis De la Fuente.

- Znali smo važnost utakmice. U glavama su nam bile i ranije utakmice, ali bili smo gotovo savršeni u svim aspektima. Ipak, ima još nekih sitnica u kojima možemo napredovati, uvijek se može bolje. Moramo zadržati ovaj mentalitet jer svaka će sljedeća utakmica biti još teža - zaključio je španjolski izbornik.