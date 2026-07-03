Obavijesti

Sport

Komentari 0
MIKEL OYARZABAL

Golgeter 'furije': 'Hrvatska ili Portugal? Nije nam važno!'

Piše HINA, Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Golgeter 'furije': 'Hrvatska ili Portugal? Nije nam važno!'
Foto: JESSIE ALCHEH
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Napadač Real Sociedada u šesnaestini finala zabio je dva pogotka u 3-0 pobjedi protiv austrijske nogometne reprezentacije

Admiral

Mikel Oyarzabal prvi je španjolski igrač koji je zabio gol u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva još od Andrésa Inieste u finalu 2010. godine.

Španjolska je u međuvremenu osvojila Euro, izbacila brojne vrhunske generacije i godinama bila sinonim za tehničku dominaciju, ali punih 16 godina nije imala strijelca u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva. Sad se ukazao Oyarzabal koji u 3-0 pobjedi protiv Austrije nije ostao na samo jednog golu. 

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Spain v Austria
Foto: KIRBY LEE

- Sretan sam što sam pomogao momčadi proći u sljedeću rundu. Sada se treba odmoriti, jer Austrija je igrala fizički nogomet. Nije važno tko će nam biti sljedeći protivnik, imam prijatelje i u reprezentaciji Hrvatske i Portugala - istaknuo je Oyarzabal, napadač Real Sociedada. 

Sretan nakon slavlja bio je i španjolski izbornik Luis De la Fuente.

- Znali smo važnost utakmice. U glavama su nam bile i ranije utakmice, ali bili smo gotovo savršeni u svim aspektima. Ipak, ima još nekih sitnica u kojima možemo napredovati, uvijek se može bolje. Moramo zadržati ovaj mentalitet jer svaka će sljedeća utakmica biti još teža - zaključio je španjolski izbornik. 

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Spain v Austria
Foto: Lisi Niesner

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone
WAGSICE S DIPLOMOM

FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone

Nogometaše najčešće vežemo s manekenkama. Puno je takvih veza bilo kroz povijest. Ipak, naši reprezentativci su pokazali kako nisu svi isti
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Veznjak Rijeke nastavlja karijeru u Aziji kod bogatog prijestolonasljednika
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Veznjak Rijeke nastavlja karijeru u Aziji kod bogatog prijestolonasljednika

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026