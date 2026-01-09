Obavijesti

NE RAČUNAJU NA NJEGA

Golman Hajduka iznenadio je odabirom novog kluba! Jednom mu posao propao, hoće li i sad?

Piše Tomislav Gabelić, Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ivan Lučić napušta Hajduk i ide u poljsku Miedz Legnicu! Nakon gubitka mjesta, čeka formalizaciju transfera. Hoće li ovaj put sve proći glatko

Admiral

Krajem prošle sezone Ivan Lučić izgubio je mjesto na golu Hajduka nakon niza grešaka na golu u jeku borbe za naslov kod Gennara Gattusa, povjerenje je dobio Toni Silić, a kad je u klub došao Ivica Ivušić, postalo je jasno da za njega na Poljudu više nema mjesta. Ipak, odradio je i prvi dio polusezone s prvom momčadi i putovao na utakmice, doduše bez nastupa, a sad se saga oko njegova odlaska bliži kraju.

Kako doznajemo, Lučić je blizu odlaska u poljskog drugoligaša Miedz Legnicu, klub na 10. mjestu tamošnjega drugog ranga. Ivan je napustio pripreme "bijelih" i čeka formalizaciju transfera pola godine prije isteka ugovora s Hajdukom. Doduše, stvar treba uzeti s rezervom dok ne bude službena jer je i početkom kolovoza prošle godine bio na pragu dogovora s turskim prvoligašem Antalyasporom, i tad se bio oprostio od momčadi, ali je na koncu cijeli posao iz nepoznatih razloga propao.

Ivan Lučić došao je u Hajduk u studenom 2020. u eri Lukše Jakobušića i prvo vrijeme bio rezerva Lovri Kaliniću, debitiravši za klub tek u ožujku 2023. Potom je prigrabio mjesto "jedinice" i držao ga do svibnja prošle sezone kad je, nakon derbija protiv Dinama, postao meta nezadovoljnih navijača. Bečanin koji je prošao i školu minhenskog Bayerna sad se sprema za novu avanturu kako bi pokazao da mu je i dalje mjesto u vrhunskom nogometu.

OSTALO

