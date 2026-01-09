Golman Hajduka iznenadio je odabirom novog kluba! Jednom mu posao propao, hoće li i sad?

Krajem prošle sezone Ivan Lučić izgubio je mjesto na golu Hajduka nakon niza grešaka na golu u jeku borbe za naslov kod Gennara Gattusa, povjerenje je dobio Toni Silić, a kad je u klub došao Ivica Ivušić, postalo je jasno da za njega na Poljudu više nema mjesta. Ipak, odradio je i prvi dio polusezone s prvom momčadi i putovao na utakmice, doduše bez nastupa, a sad se saga oko njegova odlaska bliži kraju.

Kako doznajemo, Lučić je blizu odlaska u poljskog drugoligaša Miedz Legnicu, klub na 10. mjestu tamošnjega drugog ranga. Ivan je napustio pripreme "bijelih" i čeka formalizaciju transfera pola godine prije isteka ugovora s Hajdukom. Doduše, stvar treba uzeti s rezervom dok ne bude službena jer je i početkom kolovoza prošle godine bio na pragu dogovora s turskim prvoligašem Antalyasporom, i tad se bio oprostio od momčadi, ali je na koncu cijeli posao iz nepoznatih razloga propao.

Ivan Lučić došao je u Hajduk u studenom 2020. u eri Lukše Jakobušića i prvo vrijeme bio rezerva Lovri Kaliniću, debitiravši za klub tek u ožujku 2023. Potom je prigrabio mjesto "jedinice" i držao ga do svibnja prošle sezone kad je, nakon derbija protiv Dinama, postao meta nezadovoljnih navijača. Bečanin koji je prošao i školu minhenskog Bayerna sad se sprema za novu avanturu kako bi pokazao da mu je i dalje mjesto u vrhunskom nogometu.