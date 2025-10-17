Obavijesti

NAVIJAČI U PROBLEMU

Golman 'vatrenih' u šoku: Čemu ta zabrana, to je obično sr*nje!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Golman 'vatrenih' u šoku: Čemu ta zabrana, to je obično sr*nje!
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Navijači Kopenhagena zbog bakljade neće moći na gostovanje. Danski savez im je dao kaznu, a tamošnji novinari pitali su Dominika Kotarskog što o tome misli. Hrvatski golman stao je na stranu navijača

Dominik Kotarski četvrti je put branio za reprezentaciju Hrvatske u kvalifikacijskoj utakmici protiv Gibraltara. Na golu je bio siguran i sačuvao je mrežu netaknutom, a nakon toga se vratio u Kopenhagen gdje ga očekuje nastavak danskog prvenstva. U glavnom gradu Danske zavoljeli su hrvatskog golmana jer pruža jako dobre partije, a Kotarski je dao i izjavu kojom bi im još više mogao narasti u očima.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ultrasi Kopenhagena, Sektor 12, neće moći pratiti svoj klub na gostovanju kod Silkeborga. Tako je odlučio Danski nogometni savez, a razlog je velika bakljada koju je Sektor 12 priredio na utakmici protiv Midtjyllanda. Uz zabranu gostovanja, klub je dobio i kaznu od 14.000 eura te na sljedećoj domaćoj utakmici će biti smanjen kapacitet stadiona. O toj zabrani oglasio se Kotarski, a novinari su ga upitali što misli o tome te smatra li da je pirotehnika prihvatljiva.

-  Iskreno mislim da je to sr*nje. Igramo zbog navijača, a oni su tu da gledaju momčad. Ne mislim da su napravili išta krivo. Isto sam doživio mnogo puta u Grčkoj, tako da mislim da je odluka glupa, jer nitko nije imao loše namjere. Zato se snažno ne slažem s tom odlukom. Nisam vidio ništa opasno na stadionu. Mislim da je atmosfera bila fantastična i nitko nije gađao nekoga. Mislim da sam rekao dovoljno - rekao je Kotarski za Tipsbladet.

Kopenhagen je nakon 11 kola na trećem mjestu, pet bodova od vodećeg AGF-a. Do sada je imao šest pobjeda, tri remija i dva poraza. Kopenhagen je izborio i Ligu prvaka te do sada ima remi s Leverkusenom (2-2) te poraz od Qarabaga (2-0). Joiš će igrati s Dortmundom, Tottenhamom, Kairatom, Villarrealom, Napolijem te Barcelonom.

