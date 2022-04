Golmanica nas odvela na EP s čak 20 obrana: Češka je odlična, ali mi smo bolji. Za koliko ono?

Hrvatske rukometašice osigurale su plasman na Europsko prvenstvo pobjedom u ključnoj utakmici u Poreču nad Češkom 33-30 (13-14).

U odlučujućoj utakmici u kojoj je Hrvatskoj igrala samo pobjeda, igračice Nenada Šoštarića imale su velikih problema s brzim Čehinjama, koje su prije nekoliko dana pobijedile i moćnu Francusku.

- Kao što sam rekao, Čehinje imaju igračice u najboljim europskim klubovima. Zadnjih 20-ak godina stalno je prisutna na prvenstvima. Bilo je svega i svačega, uspona i padova. Ostali smo bez Stele Posavec nakon čega je iznenađujuće dobro odigrala Valentina Blažević. Znali smo da kad povedemo dva, tri gola razlike da će one brzo šutirati. Svim curama kapa do poda. Kada vam leži mač pod grlom morate dobiti dvije utakmice, dvije jako dobre, vrhunske ekipe. Nije baš jednostavno - rekao je izbornik Nenad Šoštarić pa dodao:

- Nemate u ovakvim utakmicama vremena za strah. Oni nisu u nijednom trenutku gazili, nego smo mi imali prednost pa su nas ulovili i poveli za gol da. Nije bilo ni trunke straha jer smo igrali dobro, trebalo je samo neke sitne stvari realizirati. Ja bi bio jako sretan da dobijemo grupu u Ljubljani da svi ovi ljudi mogu doći.

Fantastičnu utakmicu, vjerojatno najbolju u karijeri odigrala je naša vanjska pucačica Valentina Blažević koja je zabila nevjerojatnih 11 golova.

- Danas smo dali svoj maksimum. Znali smo da je ova utakmica biti ili ne biti, da moramo pobijediti. Čestitam curama i predivnim navijačima što su nas došli bodriti. Mislim da smo pružili dobar rukomet, da je bilo dobrih akcija, golova i obrana. Dali smo zadnji atom snage. Imamo problema sa ozljedama, preponosna sam na sve cure. I one koje su igrale minutu i one koje su igrale svih 60 minuta. I one koje su dodavale vodu su dale svoj maksimum. Predivno - rekla je Blažević pa zaključila:

- Veselimo se Europskom prvenstvu samim time što će biti blizu i naravno da idemo braniti tu broncu, što dalje dogurati...

Nakon nevjerojatnih 17 obrana protiv Ukrajine, naša prva golmanica u izostanku Tee Pijević i kapetanica u izostanku Katarine Ježić, Ivana Kapetanović, protiv Češke je odlučujućem susretu skupila čak 20 obrana! Da nam je jedan takav u muškoj reprezentaciji... Vrijedilo bi zlata!

- Pobijedili smo, plasirali se na Europsko prvenstvo. To nam je bio cilj. Pružili smo dobru predstavu, bio je dobar rukomet, zanimljiv za gledat, napeta utakmica. Sve skupa to daje osmijeh od uha do uha. Češka je bila odlična, ali mi smo bili još bolji. Za koliko ono? Tri razlike? Upali smo u crnu rupu, s par lakih golova su nam se približili i poveli, ali smo ostali mirni. Znali smo što radimo, vjerovali smo da ćemo pobijediti. U drugom smo dijelu više trčali, bili agresivniji. Sretna sam što smo pobijedili. Došla sam ozlijeđena, imala sam problema, dosta sam se štedjela da bi mogla igrati, ali na kraju je sve ispalo super i vraćam se klupskim obavezama - zaključila je presretna Kapitanović.

