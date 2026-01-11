Gonzalo Garcia: Imamo još dva dvoboja da nađemo zamjene za Rebića i Livaju. Dobro smo igrali

Hajduk je pobjedom protiv Croatie Zmijavci (2-1) otvorio zimske pripreme. Utakmica je odigrana u Imotskom, a dojmove je nakon iste podijelio trener Gonzalo Garcia.

- Teška utakmica, teški uvjeti, ali dobar teren. Na dijelu je bilo leda, ali ok. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Dobro smo napadali, mislim da je ovo bio dobar test. Mogle su se vidjeti određene dobre stvari u našoj igri. Naravno, uvijek se može u nekim stvarima napredovati. U pozicioniranju na terenu, neke individualne stvari u obrani moramo korigirati. Ali, generalno bilo je dobro - rekao je Španjolac pa otkrio kakvo je stanje s igračima koji su van kadra.

- Ivušić je bolestan, ima temperaturu. U zadnje vrijeme ima problema s pubičnom kosti, radi na tome da se riješi, vidjet ćemo kad će biti spreman. Šarlija bi trebao idući tjedan biti u treningu, kao i Pukštas. Teško je govoriti kada će se vratiti na teren.

Prvu utakmicu u nastavku prvenstva Hajduk će odigrati protiv Istre 1961, a za taj dvoboj neće konkurirati Ante Rebić i Marko Livaja zbog suspenzije.

- Imamo još dvije utakmice da pronađemo najbolja rješenja za te pozicije - rekao je Garcia.

Hajduk će na pripremama odigrati još utakmice protiv Posušja (14. siječnja) i Širokog Brijega (17. siječnja).