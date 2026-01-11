UŽIVO Hajduk - Zmijavci: 'Bili' bez dvojice prvotimaca protiv drugoligaša. Evo gdje gledati

Pred Hajdukom je prva pripremna utakmica na zimskim pripremama. Momčad se okupila u Splitu, gdje je u pretežito kišnim uvjetima započela pripreme za nastavak sezone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:14 Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Tijekom stanke došlo je i do određenih promjena u igračkom kadru. Dio "bijelih" više nije Fran Karačić koji je otišao na posudbu u Osijek. Desni bek dobro je otvorio sezonu i bio prvi izbor Gonzala Garcije, no kako je sezona odmicala, u prvi su plan iskočili Luka Hodak i Niko Sigur, koji su ga istisnuli iz početne postave. Ujedno se nagađa i o mogućem odlasku Sigura, za kojega je interes pokazao škotski velikan Celtic.

Hajduk i dalje ima problema s ozljedama. Zvonimir Šarlija i Rokas Pukštas propustili su završnicu polusezone zbog ozljeda, a prognoze su govorile kako bi se momčadi trebali priključiti već na početku priprema. Ipak, Šarlijina se ozljeda zakomplicirala te još uvijek ne trenira s momčadi, dok američki veznjak radi prema posebnom programu. Ne očekuje se da će konkurirati za današnju utakmicu protiv Zmijavaca.

Susret na stadionu Marijan Šuto Mrma započinje u 14 sati, a jedini način za praćenje utakmice u izravnom prijenosu je putem platforme Hajduk Digital. Program je moguće kupiti na MAXtv-u, a cijena je dva eura mjesečno.

Postava Hajduka: Silić - Hrgović, Mlačić, Skelin, Hodak - Skoko, Guillamon - Bamba, Almena, Durdov - Šego