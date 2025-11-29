Obavijesti

Gonzalo Garcia: Zašto Livaja nije počeo? Bio je ozlijeđen pet tjedana, mora se spremiti

Piše Tomislav Gabelić, Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
2
Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

On nam je jedan od najvažnijih igrača. Igrali bismo nešto drugačije s njim u momčadi, sada se moramo prilagoditi igrom bez njega. Nije lako naći takve igrače, rekao je o Pukštasu

Remi Hajduka i Varaždina (1-1) na Poljudu ponudio je mogućnost Dinamu da pobjedom protiv Gorice preuzme vrh ljestvice. Trener Hajduka Gonzalo Garcia podijelio je svoja razmišljanja. 

- Napravili smo sve za pobjedu. Duvnjak je zabio sjajan gol, imali smo tri, četiri odlične šanse u prvom dijelu. Trebalo nam je strpljenja, u drugom dijelu smo pokušavali, ali nije išlo - započeo je Španjolac za MAX Sport. 

Imali ste problema s kreacijom?

- Igrali smo protiv momčadi s kojom je teško igrati. Jako su dobri u tranziciji. Morate biti organizirani i teško je kreirati protiv Varaždina. U drugom dijelu smo imali puno šansi. 

Crveni karton?

- I prije toga smo bili više u njihovoj polovici, a nakon crvenog im je bilo još teže. Nisu mogli braniti se čovjek na čovjeka, mogli smo više šansi kreirati. Svi su se trudili, pokazali su osobnost. Publika je bila nervozna, a malo se to uvuklo i u našu momčad. Šteta je da nismo stigli do drugog gola. 

Niste mijenjali nakon prvih 45 minuta?

- Mislim da ništa nije bilo pogrešno. Imali su dvije, tri situacije koje su bile opasne, ali i oni su kvalitetni. Želite biti opasni, gazde na terenu, ali mislim da ništa nije bilo pogrešno u smislu strukture. Marko je odigrao dobru utakmicu, vraća se s ozljede, ušao je s dobrim stavom, kao i Melnjak i Karačić.

Nedostajao je Pukštas?

- On nam je jedan od najvažnijih igrača. Igrali bismo nešto drugačije s njim u momčadi, sada se moramo prilagoditi igrom bez njega. Nije lako naći takve igrače. 

Slijedi Dinamo na Maksimiru?

- Imamo loš osjećaj nakon zadnjeg derbija kojeg smo ovdje izgubili. Bit će to dobra utakmica, moramo s ovakvim stavom i energijom ući u tu utakmicu - zaključio je za MAX Sport. 

Zašto nije Livaja krenuo od prve minute?

- Marko je bio ozlijeđen pet tjedana, vratio se i radi dobro, ali mora se spremiti. Ovo je Hajduk, mi trebamo Marka, ali on treba minutažu i povratak u formu - kazao je Španjolac na press konferenciji i dodao:

Je li momčad u krizi?

- Ne, ne mislim da smo u krizi. Danas smo pokazali da se Rijeka dogodila slučajno. Današnju utakmicu bi od deset puta dobili devet puta... Na početku su nas ugrozili iz tranzicije, bilo je i malo stresa, ali većim dijelom smo kontrolirali utakmicu. Nisam bio nervozan, momčad je igrala, napadala, stvarala prilike..., u ovakvim utakmicama obično zabiješ drugi gol, ali Zelenika ih je spašavao kad su ostali s deset igrača. Ovo nije bila utakmica kao Rijeka, danas ne mogu biti razočaran s igračima i igrom, samo s rezultatom.

