Gonzalo Garcia: Ne možemo se uspoređivati s Dinamom. Tko to radi, ljudima prodaje maglu...

Hajduk je porazom od Dinama ostao na 10 bodova iza vodeće momčadi prvenstva, a trener Gonzalo Garcia podijelio je dojmove nakon utakmice.

Teška utakmica, kakav je ovo trenutak za Hajduk?

- Naravno da je teško jer uvijek idemo po pobjedu. Danas su igrači ostali u utakmicu sve do posljednjeg trenutka. Pokušali smo, nije bilo dovoljno, ali to je nogomet. Izgubili smo u Kupu i danas, moramo ići dalje - započeo je za MAX Sport nakon utakmice.

Što je nedostajalo danas?

- Nedostajalo nam je par igrača. Dali smo im prostora, a to Dinamovi igrači znaju iskoristiti. Kasnije smo zabili, skoro i izjednačili, a onda napravili pogrešku opet. Bio je to sjajan pas, naravno, imaju puno kvalitete. Drugo poluvrijeme smo dobro počeli, bili smo tu negdje, ali na kraju nismo uspjeli zabiti.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Sad ste na -10?

- Puno stvari se mora promijeniti da se borimo za nešto. Idemo dan po dan; u trening, utakmicu. Ako želite pobjeđivati, morate imati pobjednički mentalitet. Sada igramo protiv Lokomotive, moramo dati sve od sebe. Cilj je pobijediti što više utakmica.

Što će biti sutra? Počinjete li pripremati iduću sezonu?

- Moramo zadržati drugu poziciju. Imali smo mladu momčad, Brajković se poboljšao...

Puno je pluseva ove sezone, posebno za mlade igrače, ali nema rezultata?

- Morate biti realistični. Ništa nije izgubljeno. Danas je Dinamo bio bolji, poveo 2-0 nakon 10 minuta. Da je ova utakmica bila na početku sezonu, izgubili bismo 6-0. Igrali su Hodak, Brajković, Šego (koji je dobio udarac jučer) plus stariji igrači. Moraju imati mentalitet da se nikad ne predaju i igrati do zadnjeg kola.

- Ne smijemo se uspoređivati s Dinamom, nitko ne može. Ako to netko radi, prodaje dim ljudima. Puno ljudi voli klub. Recimo, mogu reći da volim suprugu, a onda je udarim. Možda ipak ne znam što je ljubav. Radimo najbolje što možemo i pokušavamo unaprijediti sve igrače, ne samo mlađe.

Hoćete li početi pripremati iduću sezonu?

- Ne možemo već sada pripremati iduću sezonu - zaključio je Garcia.