Gonzalo Garcia: Nije ovo bila naša najbolja igra. Livaja? Od njega se uvijek puno očekuje...

Trener Hajduka Gonzalo Garcia dugo se zadržao u svlačionici nakon pobjede protiv Slaven Belupa (2-0) i neuobičajeno dugo čekali smo ga na press konferenciji...

- Nije bilo ništa posebno u svlačionici, bio sam s obitelji, oprostite... - započeo je Španjolac.

Je li vam pao kamen sa srca?

- Nikad nije lako, najvažnije je da igrači rade svoj posao, ostalo ne mogu kontrolirati. Ne možeš analizirati utakmicu samo prema rezultatu jer ćeš upasti uvijek u istu rupu. Pokazali smo dobru igru i protiv Istre, i protiv Gorice, mogli smo uzeti i bodove, za mene je važno kako smo igrali, možda za nekoga nije...

Mogli ste zabiti još koji gol...?

- Dobro smo igrali i zabijali, uvijek imamo dobar napad, dolazimo s puno igrača u napad, u završnicu. Nisam bio previše zadovoljan, u prvom dijelu smo radili puno pogrešaka. Nije ovo bila naša najbolja igra, ali držali smo suparnika daleko od prave prilike. Mi da iskoristimo 50% šansi dali bi puno golova.

Rijeka i Dinamo, za koga ćete navijati?

- Ja navijam za nogomet, bit će to sukob dvije odlične momčadi.

Split:Hajduk i Slaven Belupo sastali se 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Zašto ste kasno mijenjali, Pajaziti je ušao tek pred kraj?

- Nije lako mijenjati, pogotovo ne u veznom redu kad igrač nije u ritmu. Nije laka utakmica za ući, ali kontrolirali smo je. Da sam ga stavio ranije i da smo primili gol, mogli smo ugroziti rezultat.

Je li Brajković mogao ranije više igrati, a Rebić kao da je šetao po terenu, ostao je bez učinka?

- Niko nije odigrao dobro, možda stoperi, Hrgović, Sigur... naprijed ne toliko. Brajković je radio jako dobro, dobio je priliku, zabio je, napravio je što je trebao. Osjetio sam da radi dobro i dao sam mu prililku. Reba? Nekad je dobro, nekad loše..., to je nogomet.

Livaja?

- Pokušavao je, od Marka se puno očekuje s loptom i bez lopte, nismo radili dobro presing ali nije to samo do njega. Teško je igrati protiv agresivnih igrača, Slaven Belupo radi najveći pritisak nakon nas. Jako su agresivni. Marko je odradio neke dobre stvari, sigurno je htio više, želio je više, ali sretan sam jer je napravio što je trebao, iako je uvijek želim i očekujem više od njega - zaključio je Hajdukov trener.