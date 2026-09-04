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UOČI RUDEŠA

Gonzalo Garcia otkrio stanje pojačanja pa poručio: Bilo je kaotično zadnjih dana...

Piše Domagoj Vugrinović,
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Gonzalo Garcia otkrio stanje pojačanja pa poručio: Bilo je kaotično zadnjih dana...
Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL
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Fayad je veznjak koji je jako dobar na lopti i očekujem da će se dobro uklopiti u momčad, no mora se prilagoditi. U Dendonckeru imamo iskustvo, a Martin je spreman, rekao je Garcia

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Hajduk nakon pobjede protiv Lokomotive nastavlja borbu u HNL-u. Prva prepreka bit će mu gostovanje kod novog prvoligaša Rudeša u Velikoj Gorici. Iako su uoči sezone mnogi otpisivali zagrebačku momčad, Rudeš je u četvrtom kolu senzacionalno srušio Lokomotivu pobijedivši je 4-1 i trenutačno drži osmo mjesto na ljestvici.

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Foto: instagram

Nakon prvenstvene utakmice Hajduku slijedi i gostovanje u Kupu. Prvi protivnik u šesnaestini finala bit će mu četvrtoligaš Vardarac, koji je u sezonu ušao s maksimalnih šest bodova iz prve dvije utakmice. Susret s Rudešom najavio je trener "bilih" Gonzalo García.

- Rudeš je momčad koja raste otkako je ušla u ligu. Uvijek je teško kada uđete u viši rang i potrebno je nekoliko tjedana za prilagodbu. Već imaju jednu pobjedu. Moramo otići na njihov teren i odraditi posao - započeo je García.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk
Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Hajduk u utakmicu s Rudešom ulazi u dobrom raspoloženju. Nakon što su izborili plasman u Konferencijsku ligu, "bili" su na Poljudu pobijedili i Lokomotivu 2-0.

- Mentalna snaga momčadi, vjera u ono što radimo i energija su tu. Trebamo samo nastaviti rasti i boriti se. Igrači su uvjereni u to i, kao uvijek, dat ćemo sve od sebe - rekao je García.

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U posljednjim danima na Poljud su stigla trojica novih igrača. Prvo se u Splitu predstavio Khalil Fayad, a potom su u posljednji trenutak prije predaje popisa igrača za Europu stigla i zvučna pojačanja Leander Dendoncker i Carlos Martín. García je odgovorio i na pitanje kada će novopridošli igrači biti spremni za nastup.

- Bilo je malo kaotično zato što su stigli posljednjeg dana. Od njih očekujem napredak i da budu spremni za ono što dolazi. Bit će im teško. Posljednjih dana izgubili smo neke igrače prodajom pa se nadamo da će nam dati dodatni poticaj - kazao je García pa nastavio:

- Martín može igrati na svim ofenzivnim pozicijama. Fayad je veznjak koji je jako dobar na lopti i očekujem da će se dobro uklopiti u momčad, no mora se prilagoditi. U Dendonckeru imamo iskustvo. On je igrač koji iza sebe ima veliku karijeru i, prema onome što vidim, vrlo je ozbiljan. Sva trojica nalaze se u različitim fazama trenažnog procesa. Martín je spreman, Fayad je trenirao s momčadi, ali nema utakmica u nogama, dok je Dendoncker u posljednjoj fazi oporavka. Prošlo je dosta vremena otkako je posljednji put igrao i s njim moramo biti strpljivi - zaključio je García.

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